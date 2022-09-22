FT: Altılı masa, içindeki çatlaklarla Erdoğan'a karşı savaşına devam etmeye çalışıyor

Financial Times'ta (FT) bugün yayımlanan Laura Pitel'in haberinde, "teoride" AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir araya gelen muhalefet partilerinin, "gerçekte aynı yerde çay içmekte bile imtina ettiği" belirtilerek, içerideki çatlaklara ve gerginliğe dikkat çekildi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada "HDP'yle asla aynı masaya oturmayacaklarını" söylemiş, HDP'den de Akşener'le "aynı yerde çay bile içmeyiz" karşılığı gelmişti.

20 yıllık Erdoğan iktidarının ardından oluşan altılı masanın dağılmaya başladığı öne sürülen Financial Times haberinde, buna karşılık "Erdoğan'ı destekleyen medya kuruluşlarının da bu tartışmaları körüklediği" belirtildi. 2019 yerel seçimlerinde ortak aday çıkararak büyükşehirlerin yönetimini AKP'den alan özellikle CHP ve İYİP ittifakının, gelecek yıl Haziran ayında yapılması planlanan seçimleri Erdoğan'ı devirmek için fırsat olarak görüldüğü hatırlatıldı.

Erdoğan'a karşı aday krizi

Laura Pitel yazısında, Erdoğan sonrasında oluşturulacak olası hükümet bileşimi içindeki, Erdoğan'a karşı ortak adayın kim olacağı sorusunun partiler arasındaki anlaşmazlıkları tekrar tetikleyen bir tartışmaya dönüştüğünü ifade etti.

Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Berk Esen de, "Bence İYİ Parti, bir süredir yapmak istediklerini, CHP'yle yüzleşmek için bahane olarak kullanıyor. Hali hazırda koalisyon içinde çatlaklar oluşmaya başladı. Bu durum İYİ Parti'nin tekneyi sallaması için uygun bir konum haline getirdi" yorumunda bulundu.

CHP ve İYİP arasındaki anlaşmazlıklar

Altılı masa ittifakının merkezinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in kamuoyunu önünde birlikte çalışmaya kararlı olduklarını bildirmelerine rağmen, seçimler yaklaştıkça iki parti arasındaki anlaşmazlıkların gözler önüne serildiği belirtildi.

Haberde, Erdoğan'a karşı aday olarak şu anlık öne çıkan Kılıçdaroğlu'nun, anket sonuçlarında olası diğer adaylara göre daha düşük seviyede kaldığı hatırlatıldı. Kaynaklara göre, Akşener kendisi adaylıktan çekilmesine rağmen, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını destekliyor.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda, Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı çıktığını belirtmişti.

İYİP'te CHP'nin gizli anlaşmalar yapması korkusu

Haberde ayrıca, İYİP içerisindeki diğer bir endişenin de CHP'nin eski AKP'li Ali Babacan'ın başında olduğu DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu Gelecek Partisi'yle "gizli anlaşmalar" yapması korkusu olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı karşısında, Babacan'a ekonomi yönetimini vermeyi teklif edebileceği öne sürüldü.

Ayrıca İYİP'in HDP'yle altılı masanın ilişkisine karşı çıktığını ancak CHP tarafından gelen yakınlaşma sinyallerinin Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için destek bulma çabası olarak değerlendirildiği ifade edildi. CHP'li yetkililer son seçimlerde yüzde 12 oy almış HDP'nin desteğinin elzem olduğunu düşünüyor.

'HDP'yle görüşmemek mantıklı mı?'

FT'ye konuşan İYİP'ten bir yetkili, “Biz neysek oyuz. Biz de bir yere kadar göz yumabiliriz ve biz çok fazla iyilik yaptık” yorumunda bulundu.

Buna karşılık HDP Milletvekili Hişyar Özsoy ise verdiği demeçte, "Erdoğan'ı gerçekten yenmek ve ülkeyi yaşanabilir bir yere dönüştürmek istiyorsanız HDP ile görüşmemek mantıklı mı?" diye sorarak HDP'nin seçimler açısından önemli olduğunu hatırlattı.

Kendi adaylarını gösterebilirler

FT haberinde, "Hem HDP’den hem de İYİ Parti’den yetkililer en sonunda ilk turda kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı oylamasına çıkma kararı alıp eğer olursa ikinci turda Erdoğan karşısında kalan adaya destek verebilirler" uyarısında bulunuldu.

Analistlerin yorumlarına göre, muhalefet adaylarının karşı karşıya gelmesi birbirlerine zarar verecek. Analistler bu durumunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası ikinci turunda Erdoğan'ın elini güçlendireceğini de hatırlattı.

İstanbul merkezli düşünce kuruluşu IstanPol'un Genel Müdürü Seren Selvin Korkmaz, “Seçim güvenliğinin sorunlu olduğu rejimde muhalefetin ilk turda zafere ihtiyacı var” yorumunu yaptı.