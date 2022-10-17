Truss'ın saadeti kısa sürdü: Milletvekilleri İngiltere Başbakanı'nı devirmeyi planlıyor

Daily Mail'in haberine göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin genel seçimleri tetikleyebileceği uyarısına rağmen, İngiliz milletvekilleri bu hafta İngiltere Başbakan Liz Truss'u görevden almaya çalışacaklar.

İsimsiz kaynaklardan alıntı yapan gazete, iktidardaki Muhafazakar Parti'ye mensup 100'den fazla milletvekilinin Truss'a güvensizlik mektuplarını, 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady'e sunmayı planladıklarını bildirdi. Siyasi kriz içerisinde olan ülkede, 2016 yılında Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra 3 başbakan görevden alındı.

Milletvekilleri Truss için 'yeter' dedi

Haberde, milletvekillerinin Brady'yi Truss'a "zamanının dolduğunu" söylemesi veya siyasi parti kurallarının değiştirilerek, Truss'a yönelik güven oylamasına izin verilmesi için baskı yapacakları belirtildi.

Ancak 1922 Komitesi Başkanı Graham'ın, Truss kabinesinin yeni atanan Maliye Bakanı Jeremy Hunt ile birlikte bütçe ve ekonomik stratejiyi yeniden belirleme fırsatını değerlendirmesi gerektiğini savunduğu ifade edildi.

Muhafazakarlara destek düşüyor

The Times gazetesinde çıkan diğer bir habere göre, bazı milletvekillerinin Truss'un başkanlık süresinin sona ermesi ve yeni bir parti başkanının seçilmesi için gizli çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Son yayımlanan kamuoyu yoklamalarında, Muhafazakar Parti'ye desteğin İşçi Partisi'nin gerisine düşmesi, parti içerisinde Truss yönetiminin son bulması için çalışmaları hızlandırdı.