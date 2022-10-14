Grevleri öne süren İngiltere’deki Kraliyet Posta İdaresi 6 bin işçiyi işten çıkartacak

Şu an toplam 140 bin kişinin çalıştığı İngiltere’deki Kraliyet Posta İdaresi (Royal Mail), şirket içinde devam eden grevleri ve artan iş kayıplarını öne sürerek 2023 yılının Ağustos ayı itibarıyla 6 bin işçinin işine son verileceğini duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; çalışan sayısını toplam 10 bine kadar azaltmayı hedeflediğini belirten posta şirketi, işten çıkarma planını işçilere bildirmeye başladığını açıkladı.

Gönüllü işten çıkarmalar karşılığında çalışanlarına iki yıla kadar maaş imkanı tanıyan eski düzenlemenin “artık karşılanamaz” olduğunu iddia eden şirket, bu konuyla ilgili de sendikayla masaya oturulacağını aktardı.

Royal Mail işçileri grevde

İletişim İşçileri Sendikası’na (CWU) bağlı Royal Mail işçileri, bu hafta iş koşullarının düzeltilmesi ve zam talepleriyle 19 günlük yeni bir greve başladı. Grevlerden birisi de büyük indirim ve alışveriş günü olarak bilinen 'Kara Cuma’da (Black Friday) olacak.

CWU Genel Sekreteri Dave Ward, Royal Mail’in işçi çıkarma planının “kötü bir yönetimin ve maaşlar dahil şartların topyekûn düşük tutulmasının bir sonucu” olduğunu söyledi. Ward, işten çıkartmalar hakkında "Bu şirket kurtarmanın bir yolu değil" dedi.