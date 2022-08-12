Truss enerji şirketlerini savundu: 'Kâr etmek pis ve şeytani bir şey değil'

İngiltere'de iktidarda olan Muhafazakar Parti'nin genel başkan adaylarından olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, enerji şirketlerine yönelik vergilendirme talebi konusunda "Kârın, kirli bir kelime olduğunu düşünüyorum. Kâr etmek, pis ve şeytani bir şey değil" dedi.

İngiltere'de gaz ve elektrik fiyatları çok uzun süredir görülmemiş oranda artarken, enerji şirketlerinin rekor düzeyde kâr etmesi tepkiyle karşılandı.

'Kârın kirli bir kelimeye dönüşmesi, büyük sorun'

BBC Türkçe'nin haberine göre, Truss ise enerji şirketlerinden, elde ettikleri kâra dayalı olarak daha fazla vergi alınmasının doğru bir uygulama olmayacağını, söz konusu uygulamanın ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin anlayışına yakın bir uygulama olduğu söyledi. Truss, "Bu uygulama, işletmelere darbe indirmek anlamına gelir" dedi.

"Kârın toplumumuzda kirli bir kelimeye dönüştüğü bir gerçek. Bu, büyük bir sorun" diyen Truss, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette enerji devleri piyasada oligopole dönüşmüşlerse, hesap vermeliler. Ben, onların katı şekilde hesap vermelerini sağlayacağım."