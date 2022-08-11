İskoçya Başbakanı: Truss bana 'Nasıl Vogue dergisine çıkabilirim' diye sordu

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, kendisi için "Dikkat çekmeye çalışan biri. Sturgeon'la yapılabilecek en iyi şey, onu umursamamak" diyen Muhafazakâr Parti genel başkan ve başbakan adaylarından Liz Truss hakkında açıklama yaptı.

T24'ün haberine göre, 2015 ve 2021 yıllarında Vogue dergisine söyleşi veren Sturgeon, geçen sene Glasgow'da düzenlenen Cop26 zirvesinde Truss'ın kendisine "Nasıl Vogue dergisine çıkabilirim" diye sorduğunu söyledi.

Sturgeon'un açıklaması şöyle:

"Glasgow'da dünyanın en büyük iklim zirvesindeyken, Truss bana 'Nasıl Vogue dergisine çıkabilirim?' diye sordu. Dünya liderleri gelmek üzereyken, iklim zirvesinde ilgilendiği konu buydu. Truss'a 'Geldiler ve teklif ettiler' dedim."