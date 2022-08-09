İngiltere'de polisin iki yılda 650 çocuğu çıplak aramaya maruz bıraktığı ortaya çıktı

Londra polisinin 2 yıl içinde 650 çocuğa yasadışı şekilde çıplak arama yaptığı ortaya çıktı. İngiltere’de kamuya bağlı Çocuk Komiserliği’nin başkanı Rachel de Souza yayınladığı raporda 2018 ila 2020 yılları arasında çıplak aramaya maruz kalan 10-17 yaş aralığındaki çocukların yüzde 95’inin erkek, bunların da yüzde 58’inin siyah olduğunu belirtti.

Rapora göre vakaların yüzde 23’ünde çıplak arama esnasında refakatçi bir yetişkin bulunmuyordu.

Söz konusu rapor, “Çocuk Q” olarak adlandırılan 15 yaşındaki siyah bir kız çocuğunun asılsız bir şekilde “uyuşturucu barındırmakla” suçlanarak polis tarafından çıplak aramaya maruz bırakıldığının ortaya çıkmasının ardından hazırlandı.

Rachel de Souza rapora ilişkin yaptığı açıklamasında “Çocuk Q vakasında olduğu gibi çocuklara dönük çıplak arama uygulamasında endişe verici bir şekilde etnik orantısızlık gözetiliyor” dedi.