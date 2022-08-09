Polis aracından 'düşerek' yaşamını yitirmişti: Darbe alması sonucu öldüğü belirlendi

ABD'nin Georgia eyaletinde polis aracından düşmesinin ardından yaşamını yitirdiği belirtilen Brianna Grier adlı kadın hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

Ölümün ardından yapılan otopsinin sonuçlarında, Grier'in darbe alması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Otopsi raporuna göre, Grier kafasının sol bölümüne darbe almasının yanı sıra vücudunun bazı yerlerinde iç kanama yaşadı. Grier'in beyin ödemi ve beyin yapısında basınç yaşadığı da kaydedildi.

Grier, iddiaya göre 15 Temmuz'da Georgia'da gözaltı sırasında polis aracından düşmüştü. Grier'in ailesi, olay sonrasında Acil Servis'i aradıkları sırada kadının akıl sağlığı krizi yaşadığını öne sürdü. Grier'in ailesinin avukatı Benjamin Crump'a göre, Grier, gözaltına alındığı sırada eli kelepçeli şekilde polis aracının bagajına sokuldu. Grier, aracın hareket etmesinin ardındansa bagajdan başının üstüne düştü.

Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.