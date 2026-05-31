Trump'tan Tom Barrack'a ek görev: Irak Özel Temsilcisi de olacak

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın bu görevlerine devam ederken aynı zamanda Irak Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın "olağanüstü bir iş çıkardığını" belirten Trump, "Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken, onlarla olan ilişkilerimizin de büyümeye devam etmesi nedeniyle Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Trump, Barrack’ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışacağını kaydederek, "Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etme isteğini büyük takdirle karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Özel Temsilciliği görevine atıfla Barrack için, "Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeyi sürdürecektir" ifadelerini kullanmıştı.

soL da dahil çok sayıda basın organı Rubio'nun bu paylaşımından yola çıkarak, Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona erdiğini haberleştirmişti. Ancak Trump bugünkü paylaşımıyla Barrack'ın Suriye'deki görev süresinin uzatılacağını duyurdu.