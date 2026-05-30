Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi

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ABD emperyalizminin Ortadoğu'daki diplomatik manevraları, bölge halkları üzerindeki tahakkümü kalıcılaştırmak için kılık değiştirmeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini de yürüten Tom Barrack’ın "Suriye Özel Temsilcisi" unvanının süresinin dolduğunu ilan etti, "Bu görevlendirme sona eriyor olsa da Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta önemli bir rol oynamaya devam edecek" dedi.

Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilemez bir rol oynadı. Bu görevlendirme sona eriyor olsa da, Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak’ta önemli bir rol oynamaya devam edecek. Bölgeye ilişkin uzmanlığı, ilişkileri ve ‘Önce Amerika’ gündemine yönelik anlayışı, ülkemiz adına başarılar getirmeyi sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suriye Özel Temsilciliği için yeni bir isim de açıklanmadı.

Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen yıl Mayıs ayında Suriye Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Mayıs 2025’te hem Ankara Büyükelçisi hem de Suriye Özel Temsilcisi olarak atanan Tom Barrack, özünde hariciyeci değildi.

Küresel bir emlak ve yatırım şirketi olan Colony Capital'in kurucusu, milyarder bir patron ve Donald Trump'ın yakın dostu olan Barrack'ın Suriye ve Türkiye gibi bölgenin en sıcak başlıklarına atanması, ABD sermayesinin bölgedeki çıkarlarını "aracısız" bir şekilde yönetme isteğinin bir sonucuydu.