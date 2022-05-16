Trump'tan Musk yorumu: 'Yalnızca bir aptal bu fiyata Twitter'ı satın alabilir'

Eski ABD Başkanı Donald J. Trump, Tesla'nın patronu Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması üzerine yaptığı bir yorumda, Musk'ın firmayı "yasadışı olarak" ele geçirme olasılığına işaret etti.

Trump yaptığı açıklamada "Yalnızca bir aptal bu fiyata Twitter'ı satın alır ve Elon aptal biri değil. Ayrıca, hisselerini yasa dışı yollardan satın almış olabilecekken anlaşma nasıl devam edebilir?" dedi.

ABD'li patron Elon Musk, daha önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a dönmesine izin vereceğini ima etti, ancak Trump Musk'ın platforma davetini reddetti.

Musk şu anda, daha düşük fiyatlarla daha fazla hisse satın almak için sosyal medya şirketindeki hissesini açıklamayı geciktirme vasıtasyla piyasa manipülasyonu yapmakla suçlanıyor. Söz konusu dava dosyasına göre Musk, hissesini neredeyse ikiye katlayarak yüzde 9'un üzerine çıkarana kadar pozisyonunu açıklamaktan kaçınmaktan yargılanıyor. Trump'sa, satış anlaşmasının "geçmiş, şimdiki ve gelecekteki tüm bu hissedarlar için çok adaletsiz olacağını" öne sürüyor.

Musk, bu haftanın başlarında, "platformdaki gerçek sayıda sahte veya spam hesapla ilgili soruşturma açılmasını bekleyeceği" gerekçesiyle 44 milyon dolarlık Twitter'ı satın alımını askıya aldığını açıkladı.