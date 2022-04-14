Donald Trump: Al Capone'dan daha fazla soruşturmayla boğuşuyorum

Donald Trump, Demokratların yargı sistemini silaha çevirdiğini söyleyerek kendisinin gangster Alphonse "Scarface" Capone [Yaralıyüz] da dahil olmak üzere ABD'nin en kötü şöhretli isimlerinin toplamından daha fazla kanunla uğraşmak zorunda olduğunu iddia etti.

6 Ocak 2021 Kongre Baskını'na ilişkin iktidardaki Demokratlar tarafından başlatılan Kongre oturumları devam ederken, New York eyaleti Başsavcısı Letitia James, eski başkan Donald Trump'a hakaret suçlamaları yönlendirmeye çalışıyor.

Fox News sunucusu Sean Hannity'yle yaptığı söyleşide Trump, yüzleştiği sansür ve yasaklar sürecini gangster Al Capone ve Vahşi Batı haydutları Jesse James ve Billy the Kid'in toplamından daha ağır soruşturmalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Trump, "Şimdi yaptıkları şey, savcıları kullanmak... Bakın, beş yılda Al Capone, Jesse James ve Billy the Kid'in toplamından daha fazla soruşturma geçirdim" dedi. Eski ABD Başkanı "Uçağımda Demokrat eyaletlerin üzerinden uçarsam, büyük jürinin karşısına çıkarım. Bu bir rezalet." ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin insanları bunu almayacak” diyen Trump, "Kolluk kuvvetlerini silahlandırdılar, eyaletlerdeki başsavcıları ve bölge savcılarını silahlandırdılar. Demek istediğim, yaptıkları korkunç bir şey." sözlerini kullandı.

Trump ayrıca, 2020 seçim kampanyası sırasında Başkan Joe Biden'in oğlu Hunter tarafından Delaware'deki bir bilgisayar tamirhanesine bırakılan "Cehennemden Gelen Laptop" hikayesini haberleştirdiği için New York Post'u övdü. Trump, "Ve kimse bunun hakkında konuşmak istemiyor. Ama bu çok tehlikeli bir şey." dedi.