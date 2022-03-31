Biden'ın oğlundan 36 milyon dolarlık skandal

Amerikan Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Çin istihbaratından para aldığı ve Ukrayna’daki biyolojik silah laboratuvarlarının fonlanmasını organize ettiği ortaya çıktı. Bilgiler, Hunter Biden’ın kişisel bilgisayarından elde edildi. Laptopun gerçekten Hunter Biden’a ait olduğu onaylandı.

Hunter Biden, dizüstü bilgisayarının tamir edilmesi için 2019’da bir bilgisayar dükkanına gitti.Dükkanın sahibi, bilgisayarın içindeki bütün dosyaları ve verileri yedekledi ve Trump yandaşı siyasetçilere gönderdi. FBI, laptopa ve laptopun hard diskine el koydu.

Muhafazakar yayın organı New York Post, laptopun içindeki verilere ulaştı ve 2020’de haber yapmaya başladı.

Amerikan medyası, Mart 2022’de laptopun gerçek olduğunu doğruladı. Demokrat Parti’den aday olup başkan seçilen Joe Biden’ı destekleyen yayın kuruluşları, “Laptop gerçek” dedi ve iddiaları araştırmaya başladı.Hunter Biden’ın laptopundan çıkan elektronik posta mesajlarına göre, Hunter Biden, Çin istihbarat şeflerinden 36 milyon dolar para aldı ve bu paranın bir kısmını babası Joe Biden’ın kişisel harcamalarında kullandı.

Joe Biden’ın ikinci oğlu Hunter Biden’ın, Pentagon destekli Ukrayna biyolojik silah laboratuvarlarını finanse edecek firma temsilcilerini, Ukraynalı yetkililerle tanıştırdığı ortaya çıktı.

Hunter Biden’ın ayrıca Ukrayna’daki biyolojik silah laboratuvarlarını fonlayan firmalara maddi destek sağladığı açıklandı.