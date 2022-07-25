Trump'tan LGBT karşıtı açıklama: 'Sadece iki cinsiyet vardır'

Hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, LGBT bireyler için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadesini kullandı.

Fox News'ın haberine göre Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca ABD'li öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki" diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "ABD'de yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor" dedi.