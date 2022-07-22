'Çocukları yalvardı, Trump televizyondan seyretmeye devam etti'

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çocuklarının ve yardımcılarının 'kendisine yalvarmasına' rağmen 6 Ocak'taki baskını Beyaz Saray'daki televizyondan izlediği ve baskının sona erdirilmesi için harekete geçmediği aktarıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, baskında Trump'ın rolünün ne olduğunu araştırmak için Temsilciler Meclisi'nde oluşturulan komite sekizinci duruşmada tanıkları dinledi.

Baskın yaşanırken Trump'ın hiçbir ulusal güvenlik görevlisini ya da yetkili merciyi aramadığı belirtildi.

Komiteye konuşan Virginialı Demokrat Elaine Luria, Trump'ın 2,5 saat boyunca baskını Beyaz Saray'daki özel yemek odasında Fox televizyonundan izlediğini belirtti.

Aynı zamanda Beyaz Saray'ın baş fotoğrafçısının bu anları görüntülemek istediği ancak kendisine izin verilmediği aktarıldı.

Beyaz Saray'ın eski bir ulusal güvenlik çalışanı, kimliğinin anlaşılmaması için sesi değiştirilerek verdiği ifadede çalışanların olanı biteni 'şok içinde izlediğini' vurguladı.

Trump'ın çocukları Ivanka Trump ve Don Jr'ın da Kongre'deki işgalin sona ermesi için Trump'ın çağrı yapması gerektiğini babalarına söylediği dile getirildi.

Diğer yandan o dönem başkan yardımcısı olan Mike Pence'in güvenliğinden sorumlu gizli servis çalışanlarının Pence'in ve kendi güvenliklerinden endişe ettiği, kimi çalışanların ailelerini arayarak vedalaştığı ifade edildi.

İntihar eden güvenlik görevlileri dahil olmak üzere dokuz kişinin ölümünün baskınla ilişkili olduğu düşünülüyor.