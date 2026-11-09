Trump'tan itiraf: 'İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var'

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonunun "60 Minutes" programına verdiği kapsamlı demeçte İran savaşı, İsrail'e verilen destek, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığı ve seçim yenilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz Sarayı'da gerçekleştirilen ve 8 Kasım'da yayımlanan söyleşide Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı yenilginin nedenlerini değerlendirirken, seçmenlerin İran savaşından ve yükselen akaryakıt fiyatlarından hoşnut olmadığını kabul etti. Trump, İsrail'e yönelik tepkinin de seçim sonuçlarında etkili olduğunu söyledi.

Söyleşiyi gerçekleştiren Ross Douthat'ın seçim yenilgisini değerlendirmesini istemesi üzerine Trump, kendisinin seçim pusulasında yer almamasının önemli bir etken olduğunu savundu. Kendi mitinglerine katılan kalabalıkların başka Cumhuriyetçi adaylara oy vermediğini öne süren Trump, ardından seçmenlerin tepkisini çeken başlıkları sıraladı:

"Savaşı sevmediler. Benzin fiyatlarının yükselmesini sevmediler. Çünkü ben fiyatları düşük seviyelere indirmiştim. Bir de inanılmaz biçimde İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var."

Trump, İsrail'e yönelik bu tepkinin nedenlerini ayrıntılandırmadı. Ancak İran savaşının ve İsrail'e verilen desteğin Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisindeki rolünü açıkça kabul etti.

Vance'in İsrail ve İran değerlendirmesine katıldı

Söyleşide Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim yenilgisinin ardından yaptığı açıklamalar da gündeme geldi. Vance, Cumhuriyetçilerin kaybının nedenlerinden birinin İran savaşı olduğunu belirtmiş, ABD'nin İsrail'le ilişkisine dair tartışmayı da gündeme taşımıştı.

Douthat, Trump'a Vance'in "Kaybetmemizin nedeni savaş" değerlendirmesine katılıp katılmadığını sordu. Trump, "Katılmıyorum demiyorum" yanıtını verdi.

Vance'in söz konusu açıklamayı yapmadan önce kendisine danıştığını anlatan Trump, başkan yardımcısına ne yazması gerektiğini söylemediğini, istediğini yazabileceğini belirttiğini aktardı.

Ancak Trump, Vance'in açıklamasında eksik bulduğu bir nokta olduğunu söyledi. İran'a saldırı kararının yeniden alınıp alınmayacağı sorusuna Vance'in de yanıt vermesi gerektiğini savunan Trump, kendi tutumunu şöyle açıkladı:

"Benim yanıtım kesinlikle evet. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz. Tarihsel açıdan bunun çok iyi bir karar olacağını düşünüyorum. Bugün ve yarın açısından iyi bir karar mı? Belki değil. Ama ülkemiz için doğru olanı yapmak zorundayım."

Trump, İran'ın görev süresi boyunca nükleer silah edinmesi halinde çok daha ağır eleştirilerle karşılaşacağını öne sürerek, "Onların nükleer silaha sahip olmasını engelledim. Bu büyük bir şey" dedi.

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'İsrail Donald Trump dışında var olamazdı'

Söyleşinin en dikkat çekici bölümlerinden biri Trump'ın İsrail'e verdiği askeri desteğe ilişkin sözleri oldu.

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığının maliyeti ve bu varlığın ne zaman sona ereceği sorulduğunda Trump, ABD'nin koruduğu ülkelerin savaş için yapılan harcamaları karşılayacağını söyledi.

"Bu işin sonunda koruduğumuz ülkeler, savaş için yaptığımız tüm masrafları bize geri ödeyecek. Çünkü biz olmadan var olamazlardı. ABD olmadan İsrail var olamazdı" diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, Donald Trump dışında var olamazdı. Çünkü bir yıldan uzun süre önce o muhteşem B-2 bombardıman uçaklarıyla girdik ve o dönemde üç tesisi vurduk."

Trump, böylece İsrail'in güvenliğini doğrudan ABD'nin askeri müdahalesine bağlarken, İran'a yönelik saldırılarda Washington yönetiminin üstlendiği maliyetin müttefikleri tarafından karşılanmasını istedi.

Douthat, Trump'a İsrail'in İran'a yönelik suikast ve lider kadroyu hedef alan saldırılarına ABD'nin destek vermesi konusunda pişmanlık duyup duymadığını da sordu. Gazeteci, söz konusu saldırıların İran yönetimindeki değişimi hızlandırdığını ve Tahran'ın misillemelerini tırmandırmasına yol açmış olabileceğini belirterek, yalnızca nükleer tesislerin hedef alınmasının yeterli olup olmayacağını gündeme getirdi.

Trump, "Evet, bunu yapabilirdiniz ama daha ileri gitmek isteyen insanlar vardı" iddiasında bulundu. Ardından İran'ın nükleer cephaneliğini "kafasını keserek" etkisiz hale getirdiklerini savundu.

İran'ın askeri kapasitesinin yok edildiğini savundu

Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından ülkenin askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ileri sürdü. İran'ın nükleer materyallerinin binlerce ton kayanın altında bulunduğunu iddia eden Trump, yeni bir saldırı dalgası başlatmayı düşünmediğini söyledi.

Douthat'ın ara seçimlerin sona ermesinin ardından savaşı tırmandırıp tırmandırmayacağını sorması üzerine Trump, "Böyle bir arayış içinde değilim. Bunun için bir neden olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunurken, ABD donanmasının bölgedeki varlığını sürdürdüğünü de kabul etti. Gazeteci, boğazdan geçen gemilerin yoğun ABD askeri varlığı eşliğinde hareket ettiğini hatırlatarak, bu askeri varlığın nasıl sona ereceğini sordu. Trump ise ABD'nin bölgedeki askeri varlığının çok pahalı olmadığını ileri sürdü.

ABD'nin koruduğu ülkelerin savaşın tüm maliyetini karşılayacağını yineleyen Trump, İsrail'i de bu ülkeler arasında saydı.

Akaryakıt fiyatları ve savaşın ekonomik faturası

Trump, seçim yenilgisinin nedenlerinden biri olarak gösterdiği akaryakıt fiyatlarındaki artışı ise İran savaşından ziyade yönetimin ekonomik başarılarını kamuoyuna anlatamamasına bağladı.

Benzin fiyatlarının yükselmesinin seçmenlerin tepkisini çektiğini kabul eden Trump, ABD ekonomisinin aslında çok iyi durumda olduğunu savundu. Ekonomik göstergelerin olağanüstü olduğunu ve borsanın tarihinin en yüksek seviyelerinde bulunduğunu söyleyen Trump, seçmenlerin bu gelişmeleri yeterince hissetmediği yönündeki soruya da yönetimin iletişim eksikliğini gerekçe gösterdi.

"Mesajımızı yeterince iyi veremedik" diyen Trump, olumlu ekonomik gelişmelerin basında yeterince yer bulmadığını öne sürdü.

Göçmen politikalarında 'fazla sert' itirafı

Röportajın bir diğer önemli başlığı ABD'nin göçmen politikası oldu. Trump, sınırın kapatılması ve suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda yüksek destek aldığını savunurken, "çalışan ve vergi ödeyen" göçmenlerin de sınır dışı edilmesinin tepki yarattığını kabul etti.

Trump, otellerde temizlik işlerinde, restoranlarda ve peyzaj şirketlerinde çalışan, yıllardır ABD'de yaşayan göçmenlerin sınır dışı edilmesinin toplumun bir kesiminde rahatsızlık yarattığını söyledi.

Douthat'ın sınır dışı politikasının fazla ileri gidip gitmediği sorusuna Trump, "Çok sertti. Bence fazla sert olmuş olabilir" yanıtını verdi.

Trump, bazı göçmenlere yasal statü verilmesi konusunda Demokratlarla anlaşma yapılabileceğini de belirtti. ABD'de uzun süredir yaşayan ve çalışan kişilerin ülkede kalmasına yönelik bir düzenlemenin mümkün olduğunu savundu.

Ukrayna için 'biraz farklı bir şekil' öngördü

Trump, röportajda Rusya-Ukrayna savaşına da değindi. Savaşın sona ermemesinin en önemli nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki düşmanlık olduğunu öne sürdü.

Putin'e mi yoksa Zelenskiy'e mi daha fazla güvendiği sorusuna yanıt vermekten kaçınan Trump, iki liderle de iyi ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Zelenskiy'in ülkesinin işgal edilmiş olması nedeniyle Putin'e karşı daha fazla tepki göstermesinin anlaşılabilir olup olmadığı sorulduğunda ise Trump, Rusya'ya yönelik ilk görüşmelerde saygısızlık yapıldığını savundu.

Trump, savaşın kendi başkanlığının ilk döneminde başlamadığını hatırlatarak, "Bu savaş benim dört yıllık başkanlığım sırasında yaşanmadı ve yaşanmayacaktı" dedi. Olası bir anlaşmanın ardından Ukrayna'nın "biraz farklı bir şekle" sahip olacağını söyleyen Trump, ülkenin toprak kaybı yaşayabileceğine işaret etti.

Vance ve Rubio'yu halefi olarak görüyor

Trump, röportajda 2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayının kim olabileceğine ilişkin de konuştu. Kendisinin yeniden aday olmayacağını kabul eden Trump, başkanlık için çok sayıda güçlü ismin bulunduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da olası adaylar arasında gösteren Trump, "Marco'nun harika olduğunu düşünüyorum" dedi.

MAGA hareketinin kendisi olmadan da varlığını sürdürebileceğini savunan Trump, hareketin "güçlü sınırlar ve güçlü ordu" gibi başlıklara dayandığını söyledi.

Trump, siyasi rakiplerine yönelik tutumuna ilişkin soruya ise bazı isimlerden nefret ettiğini ve bunu değiştirmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi. "Bazı düşmanlarımdan nefret ediyorum ve her zaman edeceğim" ifadelerini kullandı.

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