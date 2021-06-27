Trump'tan ilk miting: Geri geleceğiz

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2022 seçim kampanyası kapsamında ilk mitingini gerçekleştirdi.

Ohio eyaletinin Wllington kentinde miting düzenleyen Trump, "Joe Biden, gözlerimizin önünde ülkemizi yok ediyor. Yalnızca 5 ayın ardından Biden yönetimi tamamen felaket durumda. Size demiştim" dedi.

Biden yönetimi üzerinden kendi göçmen politikalarını savunan Trump, "Zavallı sınırlarımız. Mükemmeldiler. Çok iyiydiler. Uyuşturucu kartelleri ve insan kaçakçıları daha önce hiç olmadığı kadar faaliyet yürütüyor. Daha bir kaç ay önce uyuşturucu ticareti düşüşteydi, insan kaçakçılığı düşüşteydi" dedi.

'Okullara sol doktrin kampları kuruyorlar'

Trump, "Okullara baktığımızda sol doktrin kampları kuruluyor, ordumuza zorla Eleştirel Irk Teorisi (Critical Race Theory) aşılanıyor, Çin, Rusya ve İran ülkemizi aşağılıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, "Meclis'i geri alacağız, Senato'yu geri alacağız, Amerika'yı geri alacağız" diye konuştu.

Biden yönetiminin İran'la Nükleer Anlaşma'ya ilişkin dolaylı müzakerelere katılmasını eleştiren Trump, "Joe Biden, dünyada Amerika düşmanlarını alt ederek büyük güçlükle kazandığımız saygıyı yerle bir ediyor" dedi.

'Hile için Covid'i kullandılar'

Trump, ayrıca Demokratların "anayasal yetki olmadan seçimin işleyişini değiştirdiğini" savundu.

Trump, "Hile yapmak için Covid'i kullandılar. Seçimi uyduruk hale getirmek ve seçimi çalmak için Covid'i kullandılar. Bu kadar basit. Burada bulunan herkesin ve ülkedeki tüm vatanseverlerin desteğiyle, gelecek yıl Cumhuriyetçi çoğunluğu sağlamak için gerekeni yapacağız ve çok daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.