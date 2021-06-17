Trump'tan Biden-Putin zirvesi yorumu: Rusya için iyi bir gündü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinden Rusya'nın kazançlı çıktığını savundu.

Fox News'a konuşan Trump, zirveye ilişkin "Sahneyi Rusya'ya verdik ve biz hiçbir şey elde edemedik" dedi.

ABD tarafının Kuzey Akım 2 projesini durduramadığını söyleyen Trump "İnanılmaz ölçüde değerli bir şeyden vazgeçtik. Kuzey Akım II'yi ben durdurmuştum ve bu (Almanya ve Rusya'ya) geri verildi. Karşılığında ise hiçbir şey alınmadı" diye konuştu.

Trump "Bence Rusya için iyi bir gündü. Biz hiçbir şey elde edemedik" dedi.