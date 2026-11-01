Trump'tan Bolsonaro'ya: 'ABD'de istediği kadar kalabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybederek ABD'ye giden müttefiki sağcı Flávio Bolsonaro hakkında açıklama yaptı.

Trump, Bolsonaro ile görüşme planı olmadığını söylerken Brezilyalı siyasetçinin ABD'de istediği kadar kalabileceğini belirtti. Trump, seçim sonuçlarını da bir kez daha hedef alarak seçimlerin "utanç verici" olduğunu ileri sürdü.

Trump, cumartesi günü Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliği sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Flávio Bolsonaro ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Trump, "Görüşme planım yok ama bence ona çok kötü davranıldı. Çok kötü. İstediği kadar burada kalabilir" dedi.

Bolsonaro ile konuşup konuşmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Trump, Brezilya'daki seçimlere ilişkin eleştirilerini yineledi. Trump, "Bence seçimler bir rezaletti" ifadelerini kullandı.

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Yargı kararına rağmen ülkesinden ayrıldı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve senatör Flávio Bolsonaro, 25 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'ya yenilmişti.

Flávio Bolsonaro, seçim yenilgisinin ardından 28 Ekim'de Miami'ye ulaştı. Brezilya'dan ayrılışı, hakkında yürütülen iki ayrı kara para aklama soruşturması kapsamında pasaportlarını teslim etmesini öngören yargı kararının ardından gerçekleşti. Brezilya Federal Polisi, Bolsonaro'nun ülkeden kaçma riski taşıdığını değerlendirerek pasaportlarına el konulmasını istemişti.

Bolsonaro, eşi ve iki kızıyla birlikte önce Arjantin'e geçti, ardından kiralık uçakla Ekvador üzerinden Miami'ye gitti. Trump'ın danışmanlarından Jason Miller'ın da bu yolculuğun düzenlenmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

Bolsonaro ve ailesine ABD'ye girişte insani gerekçelere dayalı geçici oturum izni (humanitarian parole) verildi. Brezilya basınının ABD Gümrük ve Sınır Koruma kayıtlarına dayandırdığı bilgilere göre bu izin Ekim 2027'ye kadar geçerli. Söz konusu izin kalıcı oturum hakkı sağlamıyor.

Rubio: ABD hükümeti doğrudan dahil olmadı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cumartesi günü Atlanta'da düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Bolsonaro'nun Brezilya'dan ayrılmasını organize etmediğini savundu.

Rubio, "Hiçbir şeyi kolaylaştırmadık. ABD'ye ulaştığını öğrendik. Önceden verilmiş bir vizesi vardı ve Başkan ülkeye girişine izin verme kararı aldı" dedi. Rubio, Trump'ın Bolsonaro'nun ABD'ye ulaşması halinde ülkeye "geçici insani izinle" alınacağını önceden belirttiğini de doğruladı.

Rubio aynı toplantı kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile de görüştü. İki bakanın önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump yönetimi, Bolsonaro'nun ABD'ye girişine izin vermesine karşın onun Brezilya'nın meşru lideri olduğu yönündeki iddiasını destekleme planı bulunmadığını daha önce Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer aktarmıştı.

Uluslararası gözlemciler ise Brezilya'daki seçimlerin güvenilirliğini onaylamıştı.

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