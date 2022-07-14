Trump'tan 'adaylık' açıklaması

Eski ABD Başkanı Trump, 2024'teki başkanlık seçimi için adaylığa ilişkin kararını verdiğini, bunu Kongre ara seçiminden önce mi yoksa sonra mı duyuracağına sonrasında karar vereceğini söyledi.

Haber Merkezi

Eski ABD Başkanı  Donald Trump, New York Magazine dergisine verdiği röportajda, 2024 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin "Ben bu konudaki kararımı çoktan verdim, bunda artık bir sorun yok" ifadesini kullandı.

Trump, kararını açıklaması için kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret etti. Trump, "Şu anda beni bekleyen büyük karar, bu duyuruyu seçimden önce mi yoksa sonra mı yapacak olmam" dedi.

Diğer yandan Washington Post gazetesi Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın eylül ayında adaylığını duyuracağını yazdı.

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