Biden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’de temaslarına devam ediyor. Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutuna gelen Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

'ABD olduğu sürece asla yalnız olmayacaksınız'

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Herzog Biden’a "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı"nı verdi. Biden, ise “İsrail'e olan sevgimin köklü olduğunu biliyorsunuz” dedi.

“İsrail ve ABD, umut, cesaret ve kararlılık üzerine inşa edilmiş yerlerdir” ifadelerini kullanan Biden, “İsrail'in geliştiğini görmek, İsrail'in kurucu babalarının ve annelerinin en çılgın hayallerinin bugün İsrail'in çocuklarının tadını çıkardığı bir gerçekliğe dönüştüğünü görmek benim için inanılmaz” dedi.

Biden, İsrail için “Komşularıyla daha iyi ilişkilere sahip insanlar görüyorum. Daha önce barışı sağlamlaştıran ve bunu tekrar yapabilecek bir millet. Asla yalnız kalmayacak bir ulus, çünkü Birleşik Devletler olduğu sürece asla yalnız olmayacaksınız” dedi.

'İran terörüne karşı birleştik'

Herzog ise, ABD ve İsrail'in “İran terörüne karşı” birleştiklerini ve bölge için en büyük tehdit olan nükleer silah kapasitesi için harekete geçtiklerini belirterek, bunun sadece bölgeleri için dünya için de en büyük tehdit olduğunu öne sürdü. Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Herzog, güçlü İsrail-ABD ilişkilerinin "bölgesel ve küresel istikrar, barış ve refah" için kritik olduğunu vurguladı.

Biden, Netanyahu ile görüştü

Biden Herzog’un ardından muhalefet lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Netanyahu, Biden ile görüşmesini "sıcak, mükemmel bir toplantı" olarak nitelendirerek, Biden'ın İsrail'e "gerçekten sarsılmaz" bağlılığı olduğunu vurguladı.

Biden'ın Demir Kubbe hava savunma sistemi için ek finansman sağlamadaki rolüne dikkat çeken Netanyahu, Biden’ın İsrail’i “yıllar boyunca birçok alanda desteklediğini” ifade etti. Biden ile 40 yıldır arkadaş olduklarını belirten Netanyahu, “Ancak önümüzdeki 40 yılı garanti altına almak için İran tehdidiyle başa çıkmalıyız” dedi.

'İran'a karşı güvenilir bir askeri saldırı seçeneği olmalı'

İran’a karşı yaptırımların ve savunma amaçlı askeri hazırlıkların yeterli olmadığına dikkat çeken Netanyahu, "Güvenilir bir askeri saldırı seçeneği olmalı" dedi.

Biden’a Ortak Kapsamlı Eylem Planı (Nükleer Anlaşma) anlaşmasının “berbat” olduğunu söylediğini belirten Netanyahu, “Konumumu biliyor. Ona inandırıcı bir askeri seçenek olmadan İran'ın durdurulamayacağını söyledim. İran caydırılmazsa, bu askeri seçenek kullanılmalı” dedi. (İHA)