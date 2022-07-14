ABD Başkanı Biden İsrail Başbakanı ile görüştü

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yair Lapid, ABD Başkanı Joe Biden ile Batı Kudüs’te bir otelde ikili görüşme yaptı. Biden'ın ziyaret programına göre ikilinin, baş başa görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ABD Başkanı Biden, İsrail temasları kapsamında bugün Lapid’in yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşerek İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Nişanı alacak. Biden ayrıca, muhalefet lideri ve eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.

Biden Yad Vaşem'i gezdi

Batı Kudüs’teki Yad Vaşem’i gezen Joe Biden, Holokost anıtına çelenk bırakarak müzedeki anı defterini imzaladı. Biden burada, Yahudi soykırımından kurtulan iki İsrailli kadın ile bir süre sohbet etti. Biden’a, gezisinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Yad Vaşem Başkanı Dani Dayan eşlik etti.