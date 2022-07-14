Biden: İran ile imzalanan 'nükleer anlaşma'dan çekilmemiz bir hataydı

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın İran ile imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilmesini "hata" olarak değerlendirdi.

Ortadoğu temasları kapsamında İsrail'in Tel Aviv kentini ziyaret eden Joe Biden İsrail televizyonu Kanal 12'ye verdiği söyleşide "Şu anda var olan İran'dan daha kötü olan tek şey nükleer silahlara sahip bir İran'dır" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin "büyük bir hata" olduğunu belirten Biden, "Masaya döndük, teklifimizi yaptık, bundan sonrası artık İran'a kalmış" diye konuştu.