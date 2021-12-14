Trump’ın oğlu kongre baskını sırasında babasına ‘Derhal bu pisliği kınaması gerek’ demiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın 6 Ocak'taki Kongre baskını sırasında defalarca Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'ne mesajlar attığı ve babasının Kongre'de yaşananlara müdahale etmesini istediği ortaya çıktı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Donald Trump Jr'ın Mark Meadows'a yazdığı mesajlar, Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonu'na sunuldu.

Trump'ın oğlunun, mesajlarında Kongre'de durumun kontrolden çıktığını belirttiği görülüyor.

Yeni açıklanan mesajlarda, Donald Trump Jr'ın ağır ifadelerle babasının “derhal duruma müdahale etmesini” istediği dikkat çekiyor.

Öte yandan, soruşturma Komisyonu Başkan Yardımcısı Liz Cheney'nin Donald Trump Jr'ın babası için “Derhal bu pisliği kınaması gerek” yazdığını ifade ettiği öğrenildi.