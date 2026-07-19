Trump’ın Lula’yı zayıflatma hamlesi ters tepti: Tarifeler desteği artırdı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Brezilya’dan ithal edilen binlerce ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi, iki ülke arasındaki ticari gerilimi Brezilya’daki devlet başkanlığı seçimlerinin merkezine taşıdı.

Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde anketlerde önde görünen mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile sağcı senatör Flavio Bolsonaro, tarifelerin sorumluluğu konusunda birbirini suçladı. Flavio Bolsonaro, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu ve seçim yarışında Brezilya sağının önde gelen adayı olarak öne çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lula hükümetinin Washington yönetimiyle yürütülen görüşmelerde “iyi niyetli davranmadığını” ileri sürdü. Flavio Bolsonaro da tarife artışının sorumlusunun Lula olduğunu savundu.

Lula ise ABD’nin aldığı kararın Bolsonaro ailesinin desteğiyle şekillenen siyasi bir operasyon olduğunu söyledi.

Bolsonaro ailesini “sahte vatanseverler” olarak niteleyen Lula, “Ülkemize karşı alınan önlemleri seçim hedefleri doğrultusunda örgütlediler ve açıkça savundular” dedi. Bolsonaro ailesi ise suçlamaları reddetti.

Bolsonaro ailesinin Washington girişimleri

Trump yönetiminin Brezilya’ya yönelik tarife politikasında Jair Bolsonaro hakkında yürütülen davalar uzun süredir önemli bir yer tutuyor.

Trump, geçen yıl Brezilya ürünlerine uygulanan ağır tarifeleri, darbe girişiminden hüküm giyen ve ev hapsinde tutulan Jair Bolsonaro’ya yönelik yargı süreciyle ilişkilendirmişti.

Jair Bolsonaro’nun diğer oğlu ve eski milletvekili Eduardo Bolsonaro da daha önce Washington’da yürüttüğü temaslarla ABD yönetimini Brezilya’ya yönelik tarifeleri yükseltmeye ikna ettiğini öne sürmüştü. Bu açıklamalar, Lula hükümetinin Bolsonaro ailesini yabancı bir devleti Brezilya’ya ekonomik baskı uygulamaya çağırmakla suçlamasına neden olmuştu.

Anket: Tarifeler seçmeni Lula’ya yöneltti

Ancak kamuoyu araştırmaları, Trump yönetiminin müdahalesinin Bolsonaro cephesinin beklediğinin tersine Lula’ya yarayabileceğine işaret ediyor.

Quaest araştırma şirketinin yayımladığı ankete göre katılımcıların yüzde 42’si, ABD’nin tarifelerinin kendilerini Lula’ya oy vermeye yönelttiğini belirtti. Flavio Bolsonaro’ya yöneldiğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 27’de kaldı.

Ankete katılanların yüzde 63’ü tarifelerin kendilerine ya da ailelerine ekonomik zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Siyasi danışmanlık şirketi Arko Advice’dan Lucas de Aragão, sonuçların tarifeler konusunda Lula’nın söyleminin Bolsonaro’nun söylemine üstün geldiğini gösterdiğini belirtti.

Vergiler 22 Temmuz’da yürürlüğe girecek

ABD’nin yeni yüzde 25’lik vergileri mobilya, etanol, makine, ayakkabı, şeker, tekstil ve kâğıt dahil binlerce Brezilya ürününü kapsıyor. Vergilerin 22 Temmuz’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Kahve, sığır eti, enerji ürünleri, nadir toprak elementleri, uçak ve uçak parçalarıysa büyük ölçüde vergilerden muaf tutuldu.

Brezilya Ticaret Bakanı Marcio Elias Rosa, ülkenin ABD’ye yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 18’inin, yani yıllık yaklaşık 7 milyar dolarlık bölümünün yeni tarifelerden etkileneceğini açıkladı. En fazla zarar görmesi beklenen sektörler arasında kereste, makine, mobilya ve ayakkabı bulunuyor.

Lula, ABD’nin kararının hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadığını belirterek Brezilya’nın “Karşılıklılık Yasası” kapsamında yanıt hazırlayacağını ve konuyu Dünya Ticaret Örgütü’nün uyuşmazlık çözüm mekanizmasına taşıyacağını duyurdu.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira da Rubio’nun Lula’ya yönelik sözlerini “kaba, küstah ve kabul edilemez” olarak niteledi. Vieira, Brezilya’nın ABD’yle müzakereye açık olduğunu ancak Washington’ın tutumunun siyasi saiklerle şekillendiğini söyledi.

Trump’ın Brezilya’ya karşı devreye soktuğu ekonomik baskının seçim yarışındaki etkisi, ABD’nin Latin Amerika siyasetindeki müdahaleleri konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Trump son dönemde Arjantin, Şili ve Kolombiya’daki sağcı siyasetçilere verdiği açık destekle de dikkat çekiyor.

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