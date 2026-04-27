Trump’ın katıldığı yemeğe saldırıda 'manifesto' incelemesi: Hedefte yönetim üyeleri varmış

ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yetkililer, saldırının şüphelisi olarak açıklanan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen’ın, Trump yönetimine yönelik siyasi saiklerle hareket etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

New York Post tarafından yayımlanan ve Allen’a ait olduğu doğrulanan “manifesto”, federal soruşturmanın merkezine yerleşti. Metinde saldırı için olası hedeflerin öncelik sırasına göre listelendiği, listenin başında Trump yönetiminden isimlerin yer aldığı belirtildi.

Associated Press’e konuşan Beyaz Saray yetkililerine göre Allen, saldırıdan yaklaşık 10 dakika önce ailesine Trump yönetimine yönelik şikâyetlerini içeren yazılar gönderdi. Yetkililer, Allen’ın kardeşi olduğu belirtilen bir yakınının daha sonra Connecticut eyaletindeki New London polisini aradığını aktardı. New London polisinden yapılan açıklamada ise saldırıdan yaklaşık iki saat sonra, saat 22.49’da bir kişinin olayla ilgili bilgi paylaşmak üzere kendileriyle temasa geçtiği ve federal kolluk kuvvetlerinin derhal bilgilendirildiği bildirildi.

Hedef listesinde Trump yönetimi yetkilileri vardı

Soruşturmacılar, Allen’ın söz konusu metinlerde kendisini "Federal Dost Suikastçı" olarak tanımladığını değerlendiriyordu. Bu ifade, New York Post’un yayımladığı manifesto metniyle de örtüşüyor.

Metinde, FBI Direktörü Kash Patel dışında Trump yönetimi yetkililerinin hedef alındığı, Gizli Servis ajanlarının ise ancak “gerekirse” hedef sayılacağı belirtiliyor. Otel çalışanları ve konukların hedef alınmadığı da metinde yer alan iddialar arasında.

Gizli Servis ajanı koruyucu yelek sayesinde kurtuldu

Yetkililere göre Allen, Washington Hilton otelindeki güvenlik kontrol noktasında bir Gizli Servis ajanına pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Trump, saldırıda vurulan ajanın kurşunun koruyucu yeleğe isabet etmesi sayesinde ağır yaralanmadığını söyledi.

Allen’ın gözaltına alındığı sırada yanında pompalı tüfek, tabanca ve bıçaklar bulunduğu aktarıldı.

Trump: Endişelenmedim, çılgın bir dünyada yaşıyoruz

Saldırı sırasında Donald Trump, Melania Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabine üyeleri güvenlik görevlileri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Trump, pazar günü CBS’te yayımlanan 60 Minutes programında saldırı anını anlatırken “Endişelenmedim. Hayatı anlıyorum. Çılgın bir dünyada yaşıyoruz” dedi. Trump, Gizli Servis’in kendisini hızla çıkarmak istediğini ancak ne olduğunu görmek istediği için hareketi yavaşlatmış olabileceğini söyledi.

Röportajda sunucu Norah O’Donnell’ın manifesto metninden bazı bölümleri okuması üzerine Trump sert tepki gösterdi. Saldırganı “hasta bir kişi” olarak niteleyen Trump, metindeki ifadelerin televizyonda okunmasını eleştirdi ve medyayı hedef aldı.

Şüphelinin saldırıdan günler önce otele yerleştiği belirtildi

Soruşturma kapsamında Allen’ın saldırıdan günler önce Kaliforniya’dan trenle Chicago’ya, oradan da Washington’a geçtiği; yemeğin düzenlendiği Washington Hilton’a konuk olarak giriş yaptığı değerlendiriliyor.

Federal ajanların Maryland’de yaşayan kız kardeşiyle görüştüğü, kız kardeşin ise Allen’ın Kaliforniya’daki bir silah mağazasından yasal olarak birkaç silah satın aldığını ve bunları Torrance’taki aile evinde, ailesinin bilgisi dışında sakladığını söylediği aktarıldı.

Allen bugün federal mahkemeye çıkarılacak

Allen’ın bugün federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Hakkında şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanmak ve tehlikeli silahla federal görevliye saldırmak suçlamalarının yöneltilmesi bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında saldırının amacı, önceden planlanıp planlanmadığı ve güvenlik açıkları doğrultusunda başka suçlamaların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.