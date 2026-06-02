Trump'ın iddiaları devam ediyor: 'İran'la mutabakat zaptı gelecek hafta imzalanabilir'

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ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırıda amaçlarına ulaşamadı.

ABD Başkanı Donald Trump iddialarını yerine getiremedi, tehditlerini gerçekleştiremedi, "son fırsat" iddiasıyla işaret ettiği süreleri birçok kez erteledi, sonunda süresiz ateşkes ilan etmek zorunda kaldı.

ABD girdiği bu çıkmazı, uzun süredir "İran'la ha anlaştık ha anlaşacağız" iddialarıyla aşmaya çalışıyor. Trump birçok kez anlaşmaya varılmak üzere olunduğunu ileri sürse de bu zamana kadar somut bir kazanım elde edemedi.

ABD Başkanı Donald Trump şimdi de İran'la yapılması amaçlanan mutabakat zaptının gelecek hafta içinde sonuçlanabileceğini iddia etti.

'Gelecek hafta anlaşmaya varılacak'

Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" öne sürdü.

Bu durumun, "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığını söyleyen Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini öne sürdü. Oysa Trump'ın bu açıklamasında kısa bir süre sonra İsrail, Lübnan'ın güneyine şiddetli saldırılar düzenledi.

Trump, İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını öne sürerek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti.

ABD Başkanı Trump, "bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi.

İran anlaşma taslağını hala inceliyor

Trump'In bu açıklamasının ardından İran'ın, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği ve henüz Tahran'dan bir yanıt gönderilmediği bildirildi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın ABD ile müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi kaynağına dayandırdığı habere göre, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala Tahran'da inceleniyor ve henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi.

ABD'nin önceki dönemlerdeki müzakere süreçlerinde sözlerini yerine getirmemesinin İran'ın çok daha ihtiyatlı hareket etmesine yol açtığına işaret edilen haberde, İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.