Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları yeniden açılıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram'daki hesapları, 6 Ocak 2021 Kongre Baskını'nı takiben kapatıldıktan iki yıl sonra tekrar açılacak.

Meta firması Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının eski haline getirileceğini duyurdu.

Meta'nın açıklamasında, "Askıya alma, olağanüstü koşullarda alınan olağanüstü bir karardı. Normal durum, halkın eski bir ABD Başkanı ve bu göreve aday olmuş birinden yine bizim platformlarımızda haber alabilmesidir. Artık askıya alma süresi geçtiğine göre, soru Bay Trump'ın hesaplarını eski haline getirmeyi seçip seçmememiz değil, askıya almanın başlangıçtaki iki yıllık sürenin ötesine uzatılmasını haklı kılacak olağanüstü durumların devam edip etmemesi" ifadeleri kullanıldı.

Şirket, Trump'ın sayfalarının herkes gibi bir kullanıcı tarafından kontrol edildiğini ve kuralları ihlal ettiği için "tekrarlanan suçlar için daha yüksek cezalarla" karşı karşıya kalacağını belirtti.

Açıklamada, "Sayın Trump'ın daha fazla ihlal edici içerik yayınlaması durumunda, içerik kaldırılacak ve ihlalin ciddiyetine bağlı olarak bir ay ile iki yıl arasında askıya alınacak" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya siteleri, Trump'ın Kongre Baskını sırasında isyancıları destekleyici paylaşımlarda bulunduğu ve şiddeti kışkırtmaya çalıştığı iddialarıyla kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek hesaplarını yasaklamıştı. Trump yasaklandıktan sonra, "Truth Social" adlı kendi sosyal medya platformunu başlattı.