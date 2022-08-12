'Trump'ın evinde gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandı'

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri evine götürdüğü yönündeki iddialar üzerine FBI, Trump'ın Florida'daki mülküne baskın gerçekleştirerek arama yapmıştı.

Washington Post’un soruşturma hakkında bilgisi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın evine yapılan baskında gizli nükleer silahlarla ilgili belgeler arandığı belirtildi.

Söz konusu kaynakların belgelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadığı ve nükleer silahların ABD'ye ya da başka bir ülkeye ait olup olmadığına dair detay vermediği aktarıldı. Ayrıca evde bu yönde belge bulunup bulunmadığının da net olmadığı ifade edildi.