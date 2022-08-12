ABD Adalet Bakanı: Trump’ın evinin aranmasına ilişkin kararı şahsen onayladım

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletine bağlı Palm Beach'teki evinin geçtiğimiz günlerde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranmasının ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yapılan arama ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Arama kararını şahsen onayladığı ve bu tür kararların kolay alınmadığını söyleyen Merrick, "Federal yasa, şu anda aramanın temeli hakkında daha fazla ayrıntı vermemi engelliyor. Ancak bilmenizi istediğim noktalardan biri, bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladığımdır. Departman böyle bir kararı kolayca almıyor” dedi.

Arama emrinin Güney Florida'daki bir federal mahkeme tarafından "muhtemel bir nedenin bulunması üzerine" yetkilendirildiğini, arama emrinin kopyalarının ve FBI'dan alınan bir mülk makbuzunun yasa gereği mülk sahibine bırakılması gerektiğini kaydeden Garland, "Bakan olduğumdan beri, Adalet Bakanlığının mahkeme dosyaları aracılığıyla konuşacağını açıkça belirttim. Adalet Bakanlığı Florida'nın güney bölgesinde, FBI'ın bu hafta başlarında gerçekleştirdiği mahkeme onaylı aramayla ilgili bir arama emri açmıştı. Bu arama Florida'da, eski Başkana ait bir binaydı. Bakanlık, aramanın yapıldığı gün herhangi bir açıklama yapmadı" dedi. (İHA)