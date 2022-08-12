ABD'de silahlı bir kişi FBI ofisine girmeye çalıştı

ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bulunan ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ofisine silahlı bir şahıs girmeye çalıştı.
Yerel saatle 09.00 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan FBI, "Alarmın devreye girmesinin ardından silahlı saldırgan FBI özel ajanlarını fark ederek kaçtı" ifadelerini kullandı.
Olay yerinden aracıyla uzaklaşmaya çalışan saldırganın takip edildiğini söyleyen polis sözcüsü, "Araç durduğunda saldırgan ve kolluk kuvvetleri arasında çatışma yaşandı" dedi.
Olay, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinde yapılan aramanın ardından gerçekleşti. (İHA)