Trump'ın eski danışmanı: Beyaz Saray'daki belgeleri yığınlar halinde saklıyordu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton verdiği demeçte, Trump'ın "yığınla" gizli belge dahil olmak üzere belge istifleme alışkanlığı olduğunu dile getirdi.

Reuters'in haberine göre, 2018 ve 2019'da Trump'ın danışmanlığını yapan John Bolton, Trump'ın başkanlığı döneminde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet Başkanı Kim Jong-un tarafından gönderilen bazı mektupların uygun protokolleri takip etmeden Beyaz Saray'a ulaştığını söyledi.

Bolton, bu dönemde bazı belgelerin gerekli tarama işlemleri yapılarak güvence altına alınmadığını sözlerine ekledi.

Bolton, "Tam olarak net olmayan nedenlerden dolayı diğer mektuplarda başarılı olamadık. Onları sekreterin ofislerinden birinde bir dosyada tutuyor ve insanlara gösteriyordu" dedi.

KDHC Devlet Başkanı Kim'in gönderdiği mektupların bazılarının, FBI'ın Trump'ın evine yaptığı baskında ele geçirildiği bildirildi. Habere göre, Beyaz Saray'a gelen hangi belgelerin gerekli prosedürler uygulanarak kayıt altına alındığı belli değil.

'Biden açıklama yapmalı'

Bolton FBI'ın operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, Trump'ın belgeleri kendi mülküne taşıdığı iddialarını yalanlamıştı. Bolton soruşturmaya dair belgelerin gizli tutulmasını eleştirerek, "Biden bu konuda açıklama yapmalı" demişti.

CNN'e konuşan John Bolton, "Burada hukuki ve siyasi mücadeleler arasında fark var. Adalet Bakanlığı’nın tutumu hukuki olarak gayet mantıklı. Ancak siyasi arenada Trump tarafından topa tutuluyorlar. Bir kolezyumda olsak, gladyatörler de adalet bakanı ve Donald Trump olsa, kan gövdeyi götürecek diyebilirim. Adalet Bakanlığı normal prosedürleri izlemek istiyor. Ama karşılarındaki kişi normal prosedürleri umursamıyor bile" demişti.