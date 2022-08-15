Trump: FBI baskını sırasında üç pasaportumu çaldılar

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri evine götürdüğü yönündeki iddialar üzerine FBI, Trump'ın Florida'da bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki evine 9 Ağustos’ta baskın gerçekleştirerek arama yapmıştı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Trump, baskın sırasında pasaportlarının çalındığını iddia etti.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Mar-a-Lago’daki FBI baskını sırasında diğer her şeyle birlikte 3 pasaportumu (birinin süresi dolmuş) çaldılar. Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi!"