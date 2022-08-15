Trump: FBI baskını sırasında üç pasaportumu çaldılar

Eski ABD Başkanı Trump, FBI tarafından evine düzenlenen baskında üç adet pasaportunun çalındığını iddia etti.

Haber Merkezi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'dan ayrılırken gizli belgeleri evine götürdüğü yönündeki iddialar üzerine FBI, Trump'ın Florida'da bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki evine 9 Ağustos’ta baskın gerçekleştirerek arama yapmıştı.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Trump, baskın sırasında pasaportlarının çalındığını iddia etti.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Mar-a-Lago’daki FBI baskını sırasında diğer her şeyle birlikte 3 pasaportumu (birinin süresi dolmuş) çaldılar. Bu, siyasi bir rakibe ülkemizde daha önce görülmemiş düzeyde bir saldırıdır. Üçüncü dünya ülkesi!"

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FBI: Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi