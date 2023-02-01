Trump'ın BM büyükelçisi Nikki Haley 2024'te Trump'a rakip olacak

Eski Güney Karolina Valisi Nikki Haley'nin 2024 Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığı için kampanya başlatacağı açıklandı. Haley, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidarı sırasında ABD'nin BM Büyükelçiliği'ni yapmıştı.

Reuters'ın haberine göre, Haley adına destekçilerine gönderilen e-postada, 15 Şubat'ta Charleston'daki bir etkinliğe çağrı yer aldı. Yayın organına konuşan kaynaklar, Haley'in orada adaylığını açıklayacağını söyledi.

Haley, 2017'den 2018'e kadar Trump yönetiminde ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi olarak görev almıştı. Haley'in dönemi, ABD'nin dış politikada Çin'e ve İran'a karşı daha saldırgan olduğu bir aralığa denk geliyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 seçimleri için göstereceği aday olmak için mücadele şimdilik esas olarak Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis'in arasında sürüyor.

Haley ve ABD'li Senatör Tim Scott da dahil olmak üzere birçok önde gelen Cumhuriyetçi Parti üyesi, Trump'ın Cumartesi günü Columbia'da eyaletteki seçim mitingine katılmayı reddetmişti. Trump Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, Haley'nin onu arayıp seçimlerde aday olmayı düşündüğünü söylediğini ifade etmişti.

Eğer aday olabilrse, Haley partisinin tarihindeki ilk kadın ve beyaz olmayan başkan adayı olacak.