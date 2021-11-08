Trump zamanında gelen yasak kalkıyor: ABD aylar sonra kapıları açıyor

8 Kasım’dan itibaren bazı ülkelerden Amerika’ya seyahat etmek isteyenler artık bunu yapabilecek, ancak aşı olmak gibi bazı koşulları yerine getirmek zorunlu.

Yasak eski başkan Donald Trump tarafından Covid-19 salgını üzerine başlatılmıştı.

Bir yıldan fazla süredir Amerika’nın Brezilya, Çin, Hindistan, İngiltere gibi birçok ülkeden seyahate sınırları kapalıydı.

8 Kasım’la birlikte Amerika uluslararası ziyaretçilere kapılarını açıyor, ancak bu ziyaretçilerin aşı olmuş olmaları gerekiyor.

Amerika; Kanada ve Meksika’yla sınır kapılarını da aşı olanlar için açıyor.

Ulaşım sektörü ve Avrupalı müttefikleri Amerika’ya 'ülkelere özgü' yasakları kaldırması çağrısı yapıyordu.

VOA'nın haberine göre Amerika’ya gelmek isteyenlerin uçağa binmeden önce tamamen aşılı olmaları gerekiyor. Yolcular ayrıca Amerika’ya seyahat etmeden 72 saat önce yapılmış ve sonucu negatif çıkmış Covid-19 testini de göstermek zorunda.

Amerika’ya gelmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı bir aşıyı olmak gerekiyor. Bu aşılar, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca ve Sinovac.