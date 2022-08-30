'Trump yakın çevresine Macron'un özel hayatı hakkında bilgisi olmasıyla övündü'

Donald Trump'ın, ABD başkanlığı yaptığı dönemde yakın çevresine ''elinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özel hayatı konusunda istihbarat bulunduğuna dair övündüğü'' iddia edildi.

Rolling Stone'a konuşan iki kaynağa göre Trump, hem görev süresince hem de sonrasında çevresindeki insanlara Macron'un ''aşk hayatı hakkında özel bilgileri olduğunu'' söyledi. Kaynaklar, Trump'ın bu bilgileri ''gördüğü veya hakkında kendisine brifing verilen istihbaratlardan'' aldığını ifade etti.

T24'ün aktardığına göre Rolling Stone, geçen haftalarda Trump'ın Mar-a-Lago'daki evine yapılan FBI baskınında bulunan belgelerden 1a kodlu olanının ''info re: President of France'' olarak başlıklandırıldığını belirtti.

FBI'ın el koyduğu belgelerin Macron'un kişisel hayatı hakkında bilgi içerip içermediği bilinmiyor. Trump'ın duyduğunu iddia ettiği 'istihbaratın' da kimin tarafından toplandığı bilinmiyor.

Kaynaklara göre hem Fransa hem de ABD yetkilileri, Trump'ın Macron'un özel hayatı konusunda ne kadar bilgi sahibi olduğu ve bu bilgilerin gizli olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.