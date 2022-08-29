Dikkat çeken anket sonuçları: Trump 2024'te yeniden aday olsun diyenler çoğunlukta

USA Today ve Ipsos'un dün yayımladığı anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Parti seçmenlerin çoğunluğu eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 yılında yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını destekliyor. Mar-a-Lago soruşturmasına rağmen Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında popülaritesinin devam etmesi dikkat çekti.

Anketin FBI'ın Mar-a-Lago soruşturmasının ardından yapıldığı belirtilirken, Trump'ın yasal olarak sayısız sıkıntısına rağmen popülaritesini kaybetmediği ifade edildi.

Trump'a destek güçlüyken Demokratlarda değişim isteği

Cumhuriyetçi seçmenlerin yaklaşık yüzde 59'u Trump'ın 2024'te Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday olması gerektiğini ve "yeniden seçilmeyi hak ettiğini" söylerken, yüzde 41'i parti içinde bir değişiklik zamanının geldiğini ve Trump'ın aday olmaması gerektiğini savundu

Buna karşılık, ankete katılan Demokrat seçmenlerin yüzde 56'sı parti içinde değişim zamanının geldiğini söylerken, yalnızca yüzde 44'ü Biden'ın 2024'te Demokrat Parti'nin başkan aday olması gerektiğini ve yeniden seçilmeyi hak ettiğini belirtti.

Biden ve Trump partilerinde birinci

Cumhuriyetçi seçmenlerin yaklaşık yüzde 82'si Trump'ın seçimi kazanabileceğine inanırken, Demokrat seçmenin sadece yüzde 60'ı Biden için aynı şeyi söyledi.

Demokrat Parti içerisinde başkanlık açısından olumlu bakılan ilk figür yüzde 82'yle Joe Biden oldu.. Biden'ı yüzde 78'le Senatör Bernie Sanders ve yüzde 76'yla Başkan Yardımcısı Kamala Harris izledi.

Öte yandan Donald Trump'ın partisi içerisinde onay yüzdesi yüzde 81. Trump'ı yüzde 69'la Mike Pence, yüzde 68'le Ted Cruz ve yüzde 67'yle Ron DeSantis izledi.