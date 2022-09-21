Trump ve çocukları hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı

New York Eyalet Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump ve üç çocuğu hakkında mali dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı.

New York Başsavcısı Letitia James bugün yaptığı açıklamada, "Trump, kendisi, ailesi ve şirketi için çıkar elde etme amacıyla yasaları çiğnemiştir" dedi. Başsavcı, üç yıldan fazla süren soruşturma kapsamında 65 tanığın ifadesine başvurulduğunu ve çok sayıda belgenin incelendiğini kaydetti.

Associated Press'in haberine göre, Donald Trump ve ilgili kişilerin 250 milyon dolarlık para cezasına çarptırılması gerektiğini belirten James, ayrıca Trump ile birlikte çocukları Donald Jr., Ivanka ve Eric'in, gelecekte New York merkezli şirketlerin yönetimlerinde bulunmalarının da yasaklanmasını talep etti. Başsavcı, Trump ve aile şirketi Trump Organization'ın New York eyaletinde 5 yıl boyunca gayrimenkul edinmesine de izin verilmemesini istedi.

'Haksız yere zenginleştirmek ve sistemi aldatmak istedi'

Başsavcı James, "Donald Trump, Trump Organization'daki çocuklarının ve üst düzey yöneticilerinin yardımıyla, kendisini haksız yere zenginleştirmek ve sistemi aldatmak için net değerini milyarlarca dolar şişirdi" diye konuştu.

New York Başsavcısı James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma çerçevesinde Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmış ancak Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz ederek başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını söylemişti.

Şirket çalışanı suçlamaları kabul etti

Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Organization şirketinin Finans Direktörü Allen Weisselberg, Trump'ın şirketine yönelik uzun süredir devam eden bir soruşturmayla ilişkili olarak, vergi kaçırdığına dair suçlamaları kabul etmişti.

Trump Organization şirketi, 2011-2021 yılları arasında gayrimunkul alımlarında menkulleri, değerlerinin çok üzerinde göstererek, kredi usulsüzlüğü yapmakla suçlanıyor. Ayrıca emlak değerlerinin de, daha az vergi veya sigorta primi ödemek amacıyla, olduğundan daha düşük gösterildiği de iddialar arasında bulunuyor.

İfade vermeyi reddetmişti

Başsavcı James, Ağustos ayı başlarında eski Başkan Trump'ın yeminli olarak ifadesini almak istemiş ancak Trump ifade vermeyi reddetmişti. Trump, başsavcının yeminli ifade çağrısını "parti politikası motifli bir cadı avı" olarak nitelendirmişti.

James, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın temsil ettiği Demokrat Parti'ye üye olduğu biliniyor. ABD'de birçok eyalette halkın oylarıyla seçilen başsavcılar siyasi partilere üye olabiliyor.

Casusluk yasasını ihlal ettiği suçlaması

Trump'a karşı farklı suçlamalarla açılan çok sayıda soruşturma halihazırda devam ediyor.

Trump hakkında devam eden soruşturmalardan birisi de casusluk yasasını ihlali olduğu bildirildi. Trump'un Florida eyaletinde bulunan özel mülkünde yapılan aramada "çok gizli", "gizli" ve "hassas" olarak işaretlenmiş hükümet belgeleri ele geçirilmişti. Yine Trump'ın Kongre Binası baskınında etkili olduğu ve seçimlerde baskı yaptığına ilişkin suçlamalar da bulunuyor.