Trump: Başkan olmadığım için 3. Dünya Savaşı çıkabilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin şimdi 'Bu bir blöf değil' diyerek nükleer silahları kullanmakla tehdit ediyor. Ukrayna'da çatışma asla gerçekleşmemeliydi ve ben başkan olsaydım çatışma olmazdı. Ancak bir süredir açıkça belirttiğim üzere, durum artık 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilir" yorumunda bulundu.