Trump: Sorun Putin'in zeki olması değil, kendi liderlerimizin aptal olması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna harekatını değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'zayıflığını' kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını savunarak, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.

'Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz'

Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı 'işgal ettiğini' söyleyen Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim" dedi.

Trump, "Sorunumuz Putin'in zeki olması değil, o elbette zeki biri. Asıl sorunumuz bizim kendi liderlerimizin aptal olması, aptal, çok aptal" diye konuştu.

Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu öne süren Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz" dedi.