Trump şimdi de müttefiki Umman’ı ‘havaya uçurmak’la tehdit etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Umman'ı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran’la birlikte ele almaya çalışması halinde “havaya uçuracakları” tehdidinde bulundu.

İran devlet televizyonu dün Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören ve İran ile Umman’ın boğazda deniz trafiğini ortaklaşa yöneteceği gayri resmi bir anlaşma taslağını duyurmuştu.

Trump’ın Umman’a yönelik tehdidi de bu duyurunun ardından geldi.

Dünkü kabine toplantısında konuyla ilgili gazetecilere konuşan Trump “Hayır, boğaz herkese açık olacak. Biz onu gözlemleyeceğiz ama kimse kontrol edemeyecek. Bu, yaptığımız müzakerelerin bir parçası” dedi.

Aksi bir tavır alması durumunda ABD’nin müttefiki Umman’a saldıracağı tehdidinde bulunan Trump şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası sular. Ve Umman herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız. Bunu anlıyorlar. İyi olacaklar…

ABD’nin önemli bir müttefiki olan Umman, ABD ile İran arasında nükleer müzakerelere arabuluculuk ediyordu. Müzakereler devam ederken ABD İsrail ile birlikte İran’a karşı 28 Şubat’ta haydutça saldırılarına başlamıştı.

Saldırıların ardından İran "düşman ülkelerden" gelen gemilere boğazın kapandığını duyurmuştu. ABD de Nisan ayında İran limanlarına yönelik abluka başlatmıştı. İran o zamandan beri Hürmüz Boğazı’ndan geçen trafiğin yönetilmesi ve geçiş ücreti alınmasının egemenlik hakkı olduğunu vurguluyor.

Dünya petrol ticaretinin dörtte birinin, doğalgaz sevkiyatlarının beşte birinin karşılandığı Hürmüz Boğazı’nın en dar kısmının bir yakasında İran, karşı yakasında Umman yer alıyor.

İran basınının duyurduğu anlaşma taslağı: Gemi geçişlerinin yönetimi Umman ile İran’da

İran devlet televizyonu dün İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik bir mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan ilk belgeye" ulaştığını öne süren bir haber yayımladı.

Haberde yer alan bilgilere göre, muhtemel mutabakat çerçevesinde ABD, İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmayı taahhüt etti. İran da ticari gemi geçişlerini bir ay içerisinde gerilim öncesi seviyeye döndürmeyi kabul etti.

Taslakta, askeri gemilerin anlaşma kapsamı dışında tutulduğu, gemi geçişlerinin yönetimi ve rotasının İran ile Umman işbirliğiyle yürütüleceği kaydedildi.

Belgede ayrıca ABD'nin İran çevresindeki bölgeden askeri güçlerini çekmeyi taahhüt ettiği, ancak bunun bölgeye sonradan sevk edilen kuvvetleri mi yoksa mevcut üslerde konuşlu birlikleri mi kapsadığı konusunda müzakerelerin sürdüğü aktarıldı.

Taslak metne göre, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varması halinde söz konusu mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından bağlayıcı bir karar olarak onaylanması öngörülüyor.

Haberde ayrıca "İslamabad mutabakat zaptı çerçevesinin" henüz kesinleşmediği ve İran'ın "somut doğrulama" olmadan herhangi bir adım atmayacağı ifade edildi.