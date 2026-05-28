ABD Bender Abbas’a saldırdı, İran karşılık verdi: ‘ABD hava üssünü vurduk’

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Tahran yönetimiyle anlaşma yapmaktan başka seçeneği kalmayan ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin yol aldığı bir dönemde İran’a saldırılarını sürdürüyor.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 01.30 civarında, Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyuldu" ifadelerine yer verildi.

ABD’nin İran'ın güneyine bir dizi yeni saldırı düzenlediği öğrenildi. Üst düzey bir yetkili Reuters'a verdiği demeçte, Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan askerlerine ve ticari trafiğe tehdit oluşturan Bender Abbas yakınlarındaki bir askeri hedefi vurduklarını, aynı zamanda İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracını düşürdüklerini öne sürdü.

‘Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarı’

İran Devrim Muhafızları yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir" ifadelerine yer verildi.

Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi verilmedi.

CENTCOM: Savunma amaçlı ve ateşkesin sürdürülmesini hedefleyen adımlar

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kuvvetleri, "Hürmüz Boğazı çevresinde tehdit oluşturduğu belirtilen İran’a ait dört tek yönlü saldırı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü" açıkladı. CENTCOM, "Bender Abbas’taki tesisin beşinci bir İHA’yı fırlatmaya hazırlanırken vurulduğunu" bildirdi.

CENTCOM, "operasyonları ölçülü, tamamen savunma amaçlı ve ateşkesin sürdürülmesini hedefleyen adımlar" olarak tanımladı.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada da, "27 Mayıs'ta Doğu saatiyle 22.17'de İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi" ifadesi kullanıldı. Kuveyt'e yönelik saldırının, "ateşkes ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği kaydedildi.

Komutanlık, hafta başında da "güney İran’daki füze mevzileri ile Hürmüz Boğazı’na mayın döşemeye çalıştığı öne sürülen teknelere yönelik saldırıları" doğrulamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bender Abbas'taki bazı bölgelere yönelik ABD askeri saldırısını şiddetle kınayarak, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etti.

Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı “İran’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik saldırgan bir eylem” olarak nitelendirdi. Ve ekledi:

"Bu saldırgan eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ağır bir ihlalidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerikalı saldırganları sorumlu tutma konusundaki yasal sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür."

ABD'nin başını çektiği emperyalist saldırganlık Ortadoğu'da varlığını sürdürüyor. İran'a saldırılar, Körfez'de yaşanan tüm gerilimleri emek cephesinden soL'da okuyabilirsiniz. soL'u güçlendirmek için abone olun.

‘Trump'ın tehditleriyle kırmızı çizgilerimizden geri adım atmayacağız’

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İran, Trump'ın söylemleriyle uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak" ifadelerini kullandı.

Azizi, Trump'ın "stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu aradığını ve tehditler savurmak ile anlaşma çağrısı yapmak arasında gidip geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan 'İran anlaşmaya yanaşmazsa savaş sürebilir' mesajı

Beyaz Saray'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, basın mensuplarının İran ile devam eden müzakereler hakkındaki sorularını cevaplandıran Trump ise İran’ın anlaşma konusunda istenen noktaya gelmemesi halinde "saldırılara yeniden başlamak zorunda kalınabileceğini" belirtti.

Trump, "Şu ana kadar bundan (gelinen noktadan) memnun değiliz, ama olacağız" dedi. "Belki geri dönüp bitirmek zorunda kalacağız, belki de kalmayacağız" şeklinde konuştu.