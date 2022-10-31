Trump Organizasyonu'na yönelik dava New York'ta başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine ait gayrimenkul işletmesine dönük ceza davası New York'ta başladı. 'Trump Organizasyonu' vergi kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Trump'ın yöneticisi olduğu 'Trump Organizasyonu' şirketinin Mali İşler Başkanı Allen Weisselberg, vergi kaçakçılığı davasında hakim karşısına çıkarken mahkeme dışında bekleyen bir grup protesto düzenledi.

Yaklaşık 50 yıldır Trump ailesi için çalışan Weisselberg'in yargılandığı davada şirket aleyhine ifade vermesi bekleniyor.

Weisselberg, yaklaşık 1,76 milyon dolarlık gelir üzerinden şehir, eyalet ve federal düzeyde vergi kaçakçılığı yaptığını ve Trump Organizasyonu'nun işi için “dolaylı telafi” olarak kira ve elektrik faturalarını şirket parasıyla ödediğini iddia ediyor.

Donald Trump soruşturmada suçlanmadı ve ifadeye çağrılması beklenmiyor.

Cumartesi günü Truth Social platformuna yaptığı bir gönderide Trump, soruşturmayı "gülünç ve son derece partizan" olarak nitelendirdi.

Trump'ın şirketleri, her biri maksimum 10 bin dolar para cezası potansiyelinde 15 dolandırıcılık, komplo ve hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya.