'Trump görevden ayrılırken bütün Beyaz Saray belgelerini teslim etmedi'

ABD Adalet Bakanlığı'ndan kaynaklar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken teslim etmesi gereken tüm belgeleri teslim etmediğini öne sürdü.

New York Times'a konuşan üst düzey yetkililer, Trump'ın bazı kritik belgeleri yanında götürdüğüne inandıklarını ifade ederken, bunların hâlâ Trump'ın elinde bulunabileceğini kaydetti.

Ağustos ayında FBI Trump'ın Florida'daki konutuna baskın düzenlemiş ve içerisinde 11 bin belgenin bulunduğu öne sürülen kutulara el koymuştu. Trump, bu baskının ardından ABD Adalet Bakanlığı'na dava açmıştı.