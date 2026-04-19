Trump müzakere öncesi yine tehdide sarıldı: 'Anlaşmayı kabul etmezlerse vuracağız'

ABD ve İran arasındaki ateşkesin dolmasına günler kaldı ancak taraf henüz bir anlaşmaya varabilmiş değil.

Pakistan'da devam edecek müzakereler öncesinde İran'ın limanlarını abluka altına almaya çalışan ABD başarısız olmuş, üstelik "bizim gemilerimizin geçmesin izin verilmiyorsa, başkasının gemisi de geçemez" diyen İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmıştı.

Müzakerelerin yeni turu öncesince sıkıştan Trump, ABC'ye yaptığı açıklamada, ateşkesi bozan adımlarından bahsetmedi, tam aksine, İran'ı ateşkesi bozmakla itham etti.

Buna rağmen bir barış anlaşması sağlanabileceğini düşündüğünü aktaran Trump, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak" dedi.

Donald Trump ayrıca, barış görüşmeleri için temsilcilerinin yarın akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacağını belirtti.

Trump, bir kez daha tehdide sarılarak, "Oldukça adil ve makul bir anlaşma teklif ediyoruz ve bunu kabul etmelerini umuyorum; çünkü kabul etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran’daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek" dedi.

Henüz anlaşma varılamadı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.