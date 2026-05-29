Trump İran’la anlaşmada şartlarını sıraladı: 'Son karar için Durum Odası’na gidiyorum'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını öngören olası anlaşma için Durum Odası’nda “son kararını” vereceğini açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran’ın kabul etmesini istediği koşulları sıraladı. Buna göre Tahran’ın nükleer silaha ya da bombaya sahip olmaması, Hürmüz Boğazı’nın iki yönlü ve geçiş ücreti olmaksızın açık tutulması, boğazda kalan mayınların temizlenmesi ve ABD’nin İran’ın gömülü zenginleştirilmiş uranyumunu ortaya çıkararak imha etmesi isteniyor.

Trump, “Eşi benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğazda kalan gemiler, artık eve dönüş sürecine başlayabilir” dedi. Ablukanın kaldırılacağını belirten Trump, “Bir süreliğine para transferi yapılmayacak. Çok daha az önemli diğer başlıklarda anlaşmaya varıldı. Şimdi Durum Odası’nda son kararımı vermek üzere toplantıya giriyorum” ifadelerini kullandı.

İran: Sözlere değil eylemlere bakarız

İran tarafı ise anlaşmaya ilişkin temkinli mesajlar veriyor. İran’ın başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’ın herhangi bir mutabakatı “sözlere ve garantilere” göre değil, sahadaki adımlara göre değerlendireceğini söyledi.

Galibaf, sosyal medya paylaşımında “Karşı taraf harekete geçmeden hiçbir adım atılmayacak” dedi. İranlı yetkili ayrıca “Herhangi bir anlaşmanın kazananı, ertesi gün savaşa daha hazırlıklı olan taraftır” ifadelerini kullandı.

Mutabakat metni belirsizliğini koruyor

ABD ve İran arasında üç aydır süren savaşı sona erdirmeye dönük diplomatik temaslarda son hafta boyunca bir mutabakat zaptı üzerinde görüşüldüğü belirtiliyor.

İran devlet medyasına yakın Fars haber ajansı da kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile varılan anlaşmanın onay sürecinin son aşamasında olduğunu, ancak nihai kararın henüz verilmediğini bildirdi.