ABD medyasından iddia: 'Tahran ve Washington müzakerelerde anlaşmaya vardı, Trump'ın onayı bekleniyor'

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ABD medyası, ABD'li ve İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

Axios'un iki ABD yetkilisine dayandırdığı habere göre söz konusu mutabakat metni üzerinde salı günü uzlaşma sağlandı ve iki ülkenin liderleri anlaşmayı değerlendirmeye başladı.

Yetkililer, İran'ın daha sonra kendilerine "anlaşmaya imza atmaya hazır oldukları" mesajını ilettiklerini iddia etti. ABD'li yetkililerin söz konusu iddiası, İran tarafından teyit edilmedi.

Ancak Washington yönetiminin henüz karar vermediği, ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı vermesinin beklendiği öne sürüldü. ABD'li müzakerecilerin Trump'a anlaşmanın detayları hakkında brifing verdiği ve Trump bunun üzerinde düşünmek için birkaç gün süre istediği belirtildi.

ABD yönetiminden de bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bahse konu mutabakat metninin imzalanması halinde Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı, buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı iddia edildi.