Trump: İran'a yarın düzenleyeceğimiz saldırıyı erteledim

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İran'a yönelik düzenlenmesi planlanan askeri saldırının ertelendiğini açıkladı.

Trump, söz konusu kararın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen talepler doğrultusunda alındığını belirtti.

'Saldırıyı erteledik ancak ordu hazır'

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın kendisinden askeri saldırıyı ertelemesini istediğini aktardı.

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik planlanan askeri saldırıyı ertelememizi istedi. Saldırı yarın için düzenlenmişti. Yarın için planlanmış İran saldırısını düzenlemeyeceğiz."

Müzakerelerin yürütüldüğünü ve Körfez liderlerinin ABD için kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacağı yönünde görüş bildirdiğini belirten Trump, olası bir anlaşmanın kesinlikle İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını içereceğini vurguladı.

İran'a saldırı seçeneğini ihtimaller dahilinde tuttuklarını söyleyen Trump, "İranlılar bir anlaşma imzalamak için ölüp bitiyorlar" iddiasını yineledi.

İran'ın önceliği yaptırımlar

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Pakistan arabuluculuğundaki müzakerelerin devam ettiğini" duyurarak, "Şu anda savaşı bitirmeye odaklandıklarını" vurgulamıştı. Diğer yandan Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İranlı kaynaklar, Washington'ın müzakereler süresince Tahran'a yönelik petrol ambargolarını durdurmayı kabul ettiğini aktardı.

Müzakere masasında İran tarafının öne sürdüğü şartlar arasında, ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması öncelikli yer tutuyor.