Trump 'cerrahi saldırılar' diyerek destek verdi, İsrail Beyrut'a saldırdı

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İsrail ordusu bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı NNA’ya göre Beyrut’un güneyinde Dahiye bölgesine İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Beyrut’a düzenlenen saldırı, İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden savaşın sonlandırılmasına yönelik dolaylı görüşmeleri kesintiye uğratabilir.

Geçen hafta İran basını Tahran’ın İsrail’in Lübnan'a saldırıları devam ettiği sürece ABD ile herhangi bir mesaj alışverişinde bulunmama kararı aldığını duyurmuştu.

İran ABD ile varılacak herhangi bir anlaşmanın ancak Lübnan’ı da kapsaması durumunda müzakerelerin başlayabileceğini her fırsatta dile getiriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İran'ın tüm taraflara "Beyrut'a saldırırlarsa buna müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde bilgi verdiğini belirtmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor, ülkenin güneyindeki işgalini genişletiyor.

Geçen hafta İran’ın restinin ardından İsrail’in Beyrut’a düzenlemeyi planladığı büyük saldırı, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ertelenmişti.

Trump Hizbullah temsilcileriyle de temas kurduklarını öne sürerek iki tarafın birbirlerine saldırmayacaklarına dair mutabık kaldıklarını ileri sürmüştü.

Trump Lübnan'da Hizbullah'a daha fazla saldırı çağrısı yaptı

Ancak Trump Cuma günü NBC News’a verdiği ve bugün yayımlanan mülakatta İran’la anlaşmaya “çok yakın” olduklarını iddia etti. Öte yandan kendisinin "kısa vadeli" bir anlaşmanın Lübnan’ı da kapsamasını talep etmediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını "Hizbullah'a yönelik cerrahi saldırılar" diye meşrulaştırmaya çalışan Trump daha fazla saldırı çağrısında da bulundu.

ABD Başkanı, "Lübnan'ın daha iyi bir yaşam sürmesini görmek isterim. Hizbullah'a karşı daha cerrahi bir saldırı görmek isterim. Bence daha cerrahi olmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki saldırıları dün de yoğun bir şekilde devam etti. İsrail Lübnan’da 2 Mart’tan bu yana 3 bin 613 kişiyi öldürdü, 11 binden fazla kişiyi yaraladı.

Hizbullah ise direniyor ve İsrail askerlerine kayıp verdiriyor.

İsrail'den 'Hizbullah'ın roket saldırısına yanıt' iddiası

İsrail ordusu bugün Beyrut’ta düzenlediği saldırıda “Hizbullah’a ait bir altyapı tesisini” hedef aldığını iddia etti.

Netanyahu da İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı ortak açıklamada Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenledikleri hava saldırısının bu sabah Hizbullah'ın İsrail’in kuzeyine roket atmasına yanıt olarak gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Öte yandan İsrail'a ait İHA'lar öğle saatlerinden bu yana Lübnan semalarında alçak irtifada uçuşu gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmış, İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürmüştü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetmişti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı çağrısında bulunmuştu.

Bu arada, İsrail televizyon kanalı Kan saldırıdan önce Trump yönetiminin bilgilendirildiğini duyurdu.