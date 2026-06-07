Netanyahu 'Ateşkes yok' dedi: Lübnan'a gün boyu saldırı düzenleyen İsrail'in iki askeri daha öldü

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ABD ile birlikte İran’a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatan İsrail, savaşın yarattığı kaosu fırsat bilerek 2 Mart'ta yeniden Lübnan'a saldırı başlattı. Ülkenin güneyini hedef alan İsrail, bu süreçte 3 bini aşkın kişiyi katletti, işgalini genişletti.

Hizbullah İsrail ordusuna karşı direnişe geçerken, Lübnan hükümeti ise çözümü direnişi engellemeye çalışmakta ve İsrail'le masaya oturmakta buldu. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen müzakereler sonucunda Lübnan ve İsrail'in ateşkes için kapsamlı mutabakata vardığı duyuruldu. Fakat Tel Aviv, ateşkes anlaşmasının henüz tamamlanmadığını belirterek Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in Lübnan ordusunda görevli tuğgeneral ve yüzbaşı rütbelerindeki iki subay ile bir askeri öldürmesinin ardından, bu zamana kadar işgal ordusunun ilerleyişine karşı tek bir kurşun bile sıkmayan Lübnan hükümetinden "kınama" geldi.

İsrail'in saldırıları sürerken, Hizbullah'ın da direnişi devam ediyor. İşgalci İsrail ordusunda görev yapan iki askeri daha Lübnan topraklarında öldürüldü.

İkisi subay üç Lübnan askeri hayatını kaybetti

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre güvenlik kabinesi toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes anlaşmasının henüz tamamlanmadığını söyledi ve "İsrail açısından şu anda Lübnan'la ateşkes yok" dedi.

Netanyahu'nun bu açıklamasını takiben İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılar şiddetlendi. Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre dün İsrail ordusu, Nebatiye kentine bağlı Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldı.

Lübnan ordusunun sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda tuğgeneral ve yüzbaşı rütbelerindeki iki subay ile bir askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İsrail'in "tekrarlanan saldırılarının kınandığı" açıklamada, bu saldırıların ülkenin istikrarının yeniden sağlanması, kapsamlı ateşkesin tesis edilmesi ve İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesine yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "Lübnan ordusunun kararlılığını ve ülkenin egemenliğini savunma iradesini daha da güçlendirdiği" öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'e kınama, uluslararası topluma çağrı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da İsrail'in Lübnan ordusuna ait askeri bir aracı hedef alan saldırısını kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda iki üst rütbeli ile bir askerin hayatını kaybettiği vurgulanarak, İsrail’in, asker, sivil, çocuk, kadın, sağlık ve kurtarma görevlileri ile gazetecileri hedef aldığına dikkat çekildi.

Avn, saldırının Lübnan'ın egemenliğine ve uluslararası hukuk ile teamüllere açık bir ihlal teşkil ettiğini belirterek, bunun İsrail'in sürdürdüğü tırmandırıcı politikaların bir parçası olduğunu kaydetti.

Açıklamada Avn'ın, Lübnan'ın Washington'da yürütülen müzakereler aracılığıyla İsrail'in devam eden saldırılarını sona erdirmeye çalıştığını, ancak bu saldırıların ülkenin güneyindeki güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürdüğünü vurguladığı aktarıldı.

"Lübnan'ın topraklarını ve halkını koruma konusunda taviz vermeyeceğini" iddia eden Avn, İsrail'in saldırılarının ülkesini ulusal haklarına bağlılıktan vazgeçiremeyeceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca Avn'ın, uluslararası toplumu sorumluluklarını üstlenmeye, İsrail'in tekrarlanan saldırılarına son verilmesi ve ilgili uluslararası kararların uygulanmasının sağlanması için harekete geçmeye çağırdığı bildirildi.

İsrail ordusu saldırıyı üstlendi, iç soruşturma başlattı

İsrail ordusu da Lübnan ordusuna ait askeri aracı hedefleyen saldırıyı üstlendi ve üç Lübnan askerini öldürdüğünü itiraf etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Tebnit köyü yakınlarında İsrail güçlerine doğru "şüpheli bir şekilde" ilerleyen Lübnan ordusuna ait bir araç tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Lübnan ordusuna ait askeri aracın İsrail ile koordine edilmeksizin "aktif çatışma bölgesinde" ilerlediği ileri sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu saldırıya ilişkin iç soruşturma başlattığını da açıkladı.

Saldırılar gün boyu devam etti: 14 ölü, 8 yaralı

Ancak İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Dün gün boyu düzenlenen hava saldırılarında Lübnan askerleri de dahil 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye ilçesine bağlı Haruf beldesinde İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıda bir kadın hayatını kaybetti.

Aynı beldeye düzenlenen bir diğer saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye ulaşmaya çalışan "Er-Risale" derneğine bağlı üç sağlık görevlisi, ikinci bir İHA saldırısında yaralandı.

Sayda ilçesine bağlı Seksekiye beldesine düzenlenen hava saldırısında da ilk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Sur ilçesinde Abbasiye ana yolunda bir motosikletin İHA ile hedef alınması sonucu bir kişi öldü. Aynı ilçeye bağlı Cüveyya beldesine düzenlenen saldırıda da bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde motosikletin hedef alındığı saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.

Böylece, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bölgelere geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 593'e, yaralı sayısının ise 10 bin 990'a ulaştığını açıkladı.

Nebatiye iline bağlı Kfar Tebnit beldesine düzenlenen saldırı.

Zorla yerinden etme politikası devam ediyor: Beş belde için daha saldırı tehdidi

Özellikle Lübnan'ın güneyinde milyonlarca kişiyi zorla yerinden eden İsrail, beş belde için daha saldırı tehdidinde bulundu ve söz konusu beldelerde yaşayan halktan evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Aviçay Adrai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Aramta, Meşgara, Kefr Hune, Secud ve Ensariye beldelerini hedef alacağını söyledi.

Adrai, bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk edip Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail yine beyaz fosfor kullandı

Öte yandan İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor bombası kullandığına dair iddialar, ABD medyasındaki görsellerle daha da güçlendi.

New York Times (NYT) tarafından toplanan görsel kanıtlarda, İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik saldırılarda, ülkenin yoğun nüfuslu bölgelerine son derece zararlı ve yanıcı bir madde olan beyaz fosfor bombası kullandığı belirtildi.

Beyaz fosfor bombasının belirgin duman izlerinin, en son 30 Mayıs'ta yaklaşık 40 bin nüfuslu Nebatiye şehrinde, İsrail ordusunun bölgedeki önemli bir yapı olan Beaufort Kalesi'ni ele geçirdiği sırada çekilen ve NYT tarafından doğrulanan sosyal medya görüntülerinde tespit edildiği savunuldu.

Gazetenin haberinde, İsrail ile Hizbullah arasında martta yeniden başlayan çatışmalar sonrasında sahil kenti Sur'un yanı sıra El-Kuleyha, Hıyam ve Yohmor adlı üç küçük kasaba yakınlarında beyaz fosfor kullanıldığı ortaya konuldu.

Lübnan'ın 4 ayrı bölgesinde beyaz fosfor kullanımıyla ilgili koordinatlarını belirterek, İsrail'e sorular yöneltildiği ancak cevap alınamadığı aktarılan haberde, söz konusu görüntülerin, Lübnan'da havada patlayan top mermilerini gösterdiği ve aşağıya doğru yanan beyaz fosfor akıntıları yaydığı, bunun da İsrail'in daha önce Amerikan M825A1 mermilerini kullanmasıyla tutarlı olduğu kaydedildi.

Beyaz fosfor havaya maruz kaldığında kendiliğinden tutuşur ve söndürülmesi son derece zordur. Genellikle ordular tarafından savaş sırasında yangın çıkarmak ve duman perdesi oluşturmak için kullanılan beyaz fosfor, kendi başına yasa dışı değildir ancak sivillere karşı veya sivillerin yaşadığı bir bölgede kasıtlı olarak kullanılması uluslararası savaş hukukunu ihlal eder.

İsrail ordusunun Lübnan da dahil olmak üzere farklı saldırılarda birçok kez beyaz fosfor kullandığı ortaya çıktı.

İki İsrail askeri daha öldü

Müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendiren ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini açıklayarak ateşkesi reddeden Hizbullah da direnişi sürdürüyor.

Hizbullah, işgalci İsrail ordusunda görev yapan iki askeri daha öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Komando Tugayına bağlı Egoz Birliğinde bölük komutan yardımcısı olarak görev yapan 23 yaşındaki Yüzbaşı Şahar Cemla’nın, birkaç gün önce Lübnan’ın güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ağır yaralandığı ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Givati Tugayına bağlı Şaked Taburunda görev yapan 21 yaşındaki Çavuş Ohad Yaari'nin de Lübnan’ın güneyinde “operasyonel faaliyet” sırasında “ateş açılması” sonucu öldüğünü duyurdu. Olayın ayrıntılarının incelendiği ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 28 Şubat’tan bu yana İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarda ölen asker sayısı en az 30’a çıktı.

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