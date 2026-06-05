CNN: İsrail İran’a karşı Azerbaycan’a gizlice asker konuşlandırdı

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İsrail’in petrol ihtiyacının büyük kısmını karşılayan ve bunu Türkiye üzerinden yapan Azerbaycan'da İsrail askerleri ile istihbarat birimlerinin İran'a karşı konuşlandırıldığı belirtildi.

CNN International’ın ismini açıklamadığı dört kaynağına dayandırdığı habere göre, İsrail İran’a yönelik saldırılarını kolaylaştırmak için Azerbaycan’a gizlice elit askeri ve istihbarat birimlerini konuşlandırdı.

İsrail güçlerinin Azerbaycan’ın güneyinde İran’ın kuzey sınırına bitişik birkaç lokasyonda faaliyet gösterdikleri kaydedilen haberde, İsrail'in savaş sırasında vurduğu İran'ın Tebriz kentine askerlerinin sadece 96 km uzaklıkta oldukları belirtildi.

Haberde ayrıca bölgeye konuşlandırılan İsrail özel komando birliklerinin görevinin istihbarat toplamak ve insansız hava aracı saldırılarını yürütmek olduğu aktarıldı. Azerbaycan’daki bu askeri konuşlanmanın İsrail’e İran'ın kuzeyini gözetleme imkanı verdiği ve önemli bir erişim menzili sağladığı ifade edildi.

İsrail’in Azerbaycan’ın yanısıra Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland da dahil bazı bölge ülkelerinde çok sayıda gizli askeri saha ve üssü kullandığı öne sürülen haberde bu konuşlanmaların bazı ülkelerin izniyle bazılarınınsa “muhtemelen izni olmadan” yapıldığı ifade edildi.

CNN’e konuşan kaynaklar İsrail’in bu sayede İran’ın güney, batı ve kuzey çevrelerine yerleştirdiği ordu birlikleriyle menzilini İran topraklarının derinliklerine ulaştırabildiğini söyledi.

Haberde İsrail’in Azerbaycan’daki askeri faaliyetinin özel harekat, elit helikopterli muharebe ve kurtarma birimi üyeleri ile Mossad personelinin de bulunduğu birkaç düzine askerden oluştuğu öne sürüldü.

Azerbaycan'ın ABD Büyükelçiliği sözcüsü ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Azerbaycan topraklarının üçüncü ülkelere yönelik operasyonlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin asılsız iddiaları kesin bir dille reddediyoruz" dedi.